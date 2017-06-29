Памела Андерсон выбрала соблазнительный наряд для свидания с молодым избранником

Несмотря на слухи о расставании, 51-летняя Памела Андерсон и 32-летний футболист Адиль Рами счастливы вместе и проводят время в самом романтичном городе мира Париже. Напомним, что во время Чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом в России, актриса специально приезжала на матчи французской сборной, чтобы поддержать любимого.Для свидания Андерсон выбрала очень смелый наряд - откровенное платье бронзового оттенка с огромным декольте дополнил провокационный разрез до бедра.