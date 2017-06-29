Для свидания Андерсон выбрала очень смелый наряд - откровенное платье бронзового оттенка с огромным декольте дополнил провокационный разрез до бедра.
Памела Андерсон выбрала соблазнительный наряд для свидания с молодым избранником
Вчера, 19:13
Актриса Памела Андерсон засветилась в Париже вместе с возлюбленным.
Несмотря на слухи о расставании, 51-летняя Памела Андерсон и 32-летний футболист Адиль Рами счастливы вместе и проводят время в самом романтичном городе мира Париже. Напомним, что во время Чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом в России, актриса специально приезжала на матчи французской сборной, чтобы поддержать любимого.
Для свидания Андерсон выбрала очень смелый наряд - откровенное платье бронзового оттенка с огромным декольте дополнил провокационный разрез до бедра.
Для свидания Андерсон выбрала очень смелый наряд - откровенное платье бронзового оттенка с огромным декольте дополнил провокационный разрез до бедра.
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Ключевые слова: Памела Андерсон, Адиль Рами
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Количество просмотров: 4 355
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: mogaznews.en.com, todaynews.com, instagram
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Автор фото: mogaznews.en.com, todaynews.com, instagram
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