Гвинет Пэлтроу пошла под венец

Впервые о романе 46-летней актрисы Гвинет Пэлтроу и продюсера Брэда Фэлчака, который старше её на год, стало известно четыре года назад. Однако помолвка звездной пары состоялась только в нынешнем году. У Гвинет и Брэда есть по двое детей от предыдущих браков.Свадебная церемония состоялась в особняке актрисы близ Нью-Йорка, на торжестве присутствовали близкие родственники и коллеги молодоженов по киноцеху. Пока в сеть не попало ни одной фотографии, однако поклонники всё же надеются увидеть хотя бы свадебное платье любимой звезды.