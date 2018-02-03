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Гвинет Пэлтроу пошла под венец

Сегодня, 00:00
Актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж.

Гвинет Пэлтроу пошла под венец
Впервые о романе 46-летней актрисы Гвинет Пэлтроу и продюсера Брэда Фэлчака, который старше её на год, стало известно четыре года назад. Однако помолвка звездной пары состоялась только в нынешнем году. У Гвинет и Брэда есть по двое детей от предыдущих браков.

Гвинет Пэлтроу пошла под венец


Свадебная церемония состоялась в особняке актрисы близ Нью-Йорка, на торжестве присутствовали близкие родственники и коллеги молодоженов по киноцеху. Пока в сеть не попало ни одной фотографии, однако поклонники всё же надеются увидеть хотя бы свадебное платье любимой звезды.

Гвинет Пэлтроу пошла под венец


Гвинет Пэлтроу пошла под венец

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Ключевые слова: Гвинет Пэлтроу, Брэд Фэлчак

Количество просмотров: 2 093
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, pagesix.com, wmagazine.com

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