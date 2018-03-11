Сладкая парочка была замечена в Мексике и даже не пыталась скрывать свои тёплые чувства - Эмму и Брендана застали за поцелуями в кофейне. Когда именно Уотсон и Уоллес начали встречаться, пока остается загадкой, но, возможно, именно новая любовь стала причиной разрыва предыдущих отношений актрисы.
Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон
Сегодня, 02:41
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила новый роман.
Всего несколько месяцев назад Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом, и вот западные издания уже сообщили о новом романе. 28-летняя звезда влюбилась в бизнесмена Брендана Уоллеса.
Сладкая парочка была замечена в Мексике и даже не пыталась скрывать свои тёплые чувства - Эмму и Брендана застали за поцелуями в кофейне. Когда именно Уотсон и Уоллес начали встречаться, пока остается загадкой, но, возможно, именно новая любовь стала причиной разрыва предыдущих отношений актрисы.
Сладкая парочка была замечена в Мексике и даже не пыталась скрывать свои тёплые чувства - Эмму и Брендана застали за поцелуями в кофейне. Когда именно Уотсон и Уоллес начали встречаться, пока остается загадкой, но, возможно, именно новая любовь стала причиной разрыва предыдущих отношений актрисы.
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Ключевые слова: Эмма Уотсон, Брендан Уоллес
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Количество просмотров: 2 938
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: rian.com.ua, realliders.com, fashionista.com, elhorizonte.mx
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Автор фото: rian.com.ua, realliders.com, fashionista.com, elhorizonte.mx
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