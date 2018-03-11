Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон

Сегодня, 02:41
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила новый роман.

Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон
Всего несколько месяцев назад Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом, и вот западные издания уже сообщили о новом романе. 28-летняя звезда влюбилась в бизнесмена Брендана Уоллеса.

Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон


Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон


Сладкая парочка была замечена в Мексике и даже не пыталась скрывать свои тёплые чувства - Эмму и Брендана застали за поцелуями в кофейне. Когда именно Уотсон и Уоллес начали встречаться, пока остается загадкой, но, возможно, именно новая любовь стала причиной разрыва предыдущих отношений актрисы.

Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон


Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон


← Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стиха... 6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу →

Ключевые слова: Эмма Уотсон, Брендан Уоллес

Количество просмотров: 2 938
Автор: Katarina

Автор фото: rian.com.ua, realliders.com, fashionista.com, elhorizonte.mx

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Эмма Уотсон скрывает свой новый роман
Ученые признали губы Эммы Уотсон идеальными
Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры
Хакеры слили в сеть личные фото Эммы Уотсон
Самое популярное за неделю

Леди Гага объявила о помолвке Певица Леди Гага собралась под венец.
6-летний сын Эвелины Блёданс попал в больницу Сыну телеведущей Эвелины Блёданс Семёну предстоит операция.
Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила новый роман.
Татьяна Навка поздравила супруга Дмитрия Пескова с днем рождения стихами Супруг фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков отпраздновал 51-й день рождения.
Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в резиновых сапогах Модель Ирина Шейк в компании супруга Брэдли Купера и дочки прогулялась под дождём.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.