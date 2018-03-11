Стало известно о новом возлюбленном Эммы Уотсон

Всего несколько месяцев назад Эмма Уотсон рассталась со своим бойфрендом, и вот западные издания уже сообщили о новом романе. 28-летняя звезда влюбилась в бизнесмена Брендана Уоллеса.Сладкая парочка была замечена в Мексике и даже не пыталась скрывать свои тёплые чувства - Эмму и Брендана застали за поцелуями в кофейне. Когда именно Уотсон и Уоллес начали встречаться, пока остается загадкой, но, возможно, именно новая любовь стала причиной разрыва предыдущих отношений актрисы.