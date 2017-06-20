Леди Гага объявила о помолвке

32-летняя исполнительница Леди Гага приняла предложение руки и сердца от своего агента, 49-летнего Кристиана Карино. На днях Гага публично назвала Карино женихом и подтвердила помолвку. Первые сообщения о новых отношениях певицы появились в начале прошлого года.В начале осени западные издания уже сообщали о кольце, красовавшемся на том самом пальце Леди Гаги, однако официального подтверждения помолвки тогда не было. Поклонники звезды уже готовятся к скорой свадьбе, однако о ней, пока что, никакой информации нет.Тем временем, в российском прокате весьма успешно продолжает показывать себя дебютный фильм певицы "Звезда родилась", где компанию Гаге составил Брэдли Купер, который, помимо воплощения главной мужской роли, также стал режиссером ленты. Песни, написанные специально для саундтрека картины и исполненные Леди Гагой и Брэдли Купером, занимают первые места в мировых чартах.