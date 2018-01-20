Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Наконец случилось то, чего ждали миллионы поклонников футболиста по всему миру - Криштиану Роналду совсем скоро женится на своей избраннице. Именно такую информацию распространили сегодня все мировые СМИ. Сообщается, что Криштиану сделал Джорджине предложение руки и сердца и услышал в ответ "Да!". Также стало известно, что Родригес уже подбирает свадебное платье - она примерила несколько моделей.На свежих фото пары из роскошного лондонского ресторана можно разглядеть обручальные кольца от Cartier, своё кольцо Джорджина чуть позже показала в личном блоге.Роман Роналду и Родригес начался два года назад, а ровно год назад модель подарила спортсмену дочку Алану Мартину. Напомним, что у Криштиану есть трое детей от суррогатных матерей - 8-летний Криштиану-младший и совсем еще маленькие близнецы Ева и Матео - малышам сейчас по полтора года.