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Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Вчера, 21:02
Знаменитый футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес помолвлены.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес
Наконец случилось то, чего ждали миллионы поклонников футболиста по всему миру - Криштиану Роналду совсем скоро женится на своей избраннице. Именно такую информацию распространили сегодня все мировые СМИ. Сообщается, что Криштиану сделал Джорджине предложение руки и сердца и услышал в ответ "Да!". Также стало известно, что Родригес уже подбирает свадебное платье - она примерила несколько моделей.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


На свежих фото пары из роскошного лондонского ресторана можно разглядеть обручальные кольца от Cartier, своё кольцо Джорджина чуть позже показала в личном блоге.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


Роман Роналду и Родригес начался два года назад, а ровно год назад модель подарила спортсмену дочку Алану Мартину. Напомним, что у Криштиану есть трое детей от суррогатных матерей - 8-летний Криштиану-младший и совсем еще маленькие близнецы Ева и Матео - малышам сейчас по полтора года.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес


Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 6 422
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, spillednews.com

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