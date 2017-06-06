Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли тайную свадьбу

Интересно, что о свадьбе пары не знали даже самые близкие родственники. Многие не восприняли появившуюся в СМИ новость всерьез, пока сами виновники торжества не подтвердили своё бракосочетание - так, Лидия Федосеева-Шукшина в комментарии для издания "КП" заявила: "Да, это правда. Спасибо за поздравления!". Тайная церемония состоялась в Кутузовском ЗАГСе столицы.Известно, что роман двух звезд начался в 1995 году, тогда они прожили вместе почти три года. Расставшись, они остались друзьями, а со временем, как видно, чувства разгорелись вновь и теперь дело дошло до свадьбы.