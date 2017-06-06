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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли тайную свадьбу

Сегодня, 02:12
71-летний музыкант Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина заключили официальный брак.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли тайную свадьбу
Интересно, что о свадьбе пары не знали даже самые близкие родственники. Многие не восприняли появившуюся в СМИ новость всерьез, пока сами виновники торжества не подтвердили своё бракосочетание - так, Лидия Федосеева-Шукшина в комментарии для издания "КП" заявила: "Да, это правда. Спасибо за поздравления!". Тайная церемония состоялась в Кутузовском ЗАГСе столицы.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли тайную свадьбу


Известно, что роман двух звезд начался в 1995 году, тогда они прожили вместе почти три года. Расставшись, они остались друзьями, а со временем, как видно, чувства разгорелись вновь и теперь дело дошло до свадьбы.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли тайную свадьбу

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Ключевые слова: Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина

Количество просмотров: 15 977
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vitorgan.ru

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