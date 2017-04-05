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Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей

Сегодня, 02:14
Дочь знаменитого актера Джеки Чана заключила брак с девушкой.

Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей
О свадьбе 19-летняя звездная дочь Этта и её избранница, канадская модель Энди рассказали в личных блогах и выложили фото. Подпись к снимкам коротко и ясно описывает всю ситуацию: "Вернулись в Гонконг как жена и жена".

Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей


Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей


Известно, что у Джеки Чана крайне непростые отношения с Эттой, являющейся его внебрачной дочерью, поэтому поздравления со свадьбой от отца она вряд ли дождется - он, как и мать девушки, против подобных отношений. Ранее Этта уже заявляла, что никогда не будет считать Чана отцом, ведь он не принимал участия в её жизни и воспитании.

Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей


Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей


Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей

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Ключевые слова: Джеки Чан

Количество просмотров: 14 716
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, hollywoodreporter.com, meoww.com

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