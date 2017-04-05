Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей избранницей

О свадьбе 19-летняя звездная дочь Этта и её избранница, канадская модель Энди рассказали в личных блогах и выложили фото. Подпись к снимкам коротко и ясно описывает всю ситуацию: "Вернулись в Гонконг как жена и жена".Известно, что у Джеки Чана крайне непростые отношения с Эттой, являющейся его внебрачной дочерью, поэтому поздравления со свадьбой от отца она вряд ли дождется - он, как и мать девушки, против подобных отношений. Ранее Этта уже заявляла, что никогда не будет считать Чана отцом, ведь он не принимал участия в её жизни и воспитании.