Впервые они встретились в 2009 году, чуть позже начался роман, так и не дошедший до свадьбы - пара распалась. Но вскоре они, всё же осознав, что не могут друг без друга, вновь воссоединились и летом прошлого года объявили о помолвке. Свадебная церемония, состоявшаяся накануне в Лос-Анджелесе, была довольно скромной - на мероприятии присутствовали только близкие и друзья. Но, по сообщениям западных изданий, у молодоженов запланирована дополнительная свадебная вечеринка - именно там должна собраться большая компания звездных коллег Тарантино по киноиндустрии.
Квентин Тарантино впервые женился в 55 лет
Сегодня, 01:33
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино заключил официальный брак в 55 лет.
Своё решение впервые в жизни женится Тарантино объяснил так: "Долгие годы всё моё время уходило на работу. Сейчас я тоже много работаю, однако я понимаю, что пришло время меняться". Избранницей режиссера стала 35-летняя израильская певица Даниэлла Пик.
Впервые они встретились в 2009 году, чуть позже начался роман, так и не дошедший до свадьбы - пара распалась. Но вскоре они, всё же осознав, что не могут друг без друга, вновь воссоединились и летом прошлого года объявили о помолвке. Свадебная церемония, состоявшаяся накануне в Лос-Анджелесе, была довольно скромной - на мероприятии присутствовали только близкие и друзья. Но, по сообщениям западных изданий, у молодоженов запланирована дополнительная свадебная вечеринка - именно там должна собраться большая компания звездных коллег Тарантино по киноиндустрии.
Впервые они встретились в 2009 году, чуть позже начался роман, так и не дошедший до свадьбы - пара распалась. Но вскоре они, всё же осознав, что не могут друг без друга, вновь воссоединились и летом прошлого года объявили о помолвке. Свадебная церемония, состоявшаяся накануне в Лос-Анджелесе, была довольно скромной - на мероприятии присутствовали только близкие и друзья. Но, по сообщениям западных изданий, у молодоженов запланирована дополнительная свадебная вечеринка - именно там должна собраться большая компания звездных коллег Тарантино по киноиндустрии.
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Ключевые слова: Квентин Тарантино, Даниэлла Пик
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Количество просмотров: 7 670
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: independent.com, pajiba.com, uproxx.com
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Автор фото: independent.com, pajiba.com, uproxx.com
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