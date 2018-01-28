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Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты

Сегодня, 00:14
Свадьба актрисы Приянки Чопра и певца Ника Джонаса продолжалась четыре дня.

Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты
После обрывочных сведений о масштабах события в мировых изданиях, в сети, наконец, оказались официальные фотографии с пышного торжества - всё происходило на родине невесты в Индии, в огромном дворце, где аренда одной только ночи стоит 60 тысяч долларов.

Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты


Известно, что было сразу две церемонии венчания - для христианской 36-летняя Приянка Чопра выбрала изумительное платье из тюля, расшитое вручную кружевом и украшенное перламутровыми пуговицами. Длина фаты безумно дорогого наряда составила более 20 метров.

Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты


Какая же свадьба в Индии без традиционных костюмов? В них для второй церемонии облачилась и Приянка, и её супруг 25-летний Ник Джонас. Интересно, что именно красный, а не белый цвет является традиционным для индийских свадебных нарядов.

Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты


Также вся свадьба делится на три периода: предсвадебные церемонии, само свадебное торжество и особые ритуалы после свадьбы.

Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты


Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты

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Ключевые слова: Приянка Чопра, Ник Джонас

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Автор: Katarina

Автор фото: thenational.ae, eonline.com, refinery29.com, thecut.com

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