Свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса: в сеть попали фото роскошных нарядов невесты

Известно, что было сразу две церемонии венчания - для христианской 36-летняя Приянка Чопра выбрала изумительное платье из тюля, расшитое вручную кружевом и украшенное перламутровыми пуговицами. Длина фаты безумно дорогого наряда составила более 20 метров.
Какая же свадьба в Индии без традиционных костюмов? В них для второй церемонии облачилась и Приянка, и её супруг 25-летний Ник Джонас. Интересно, что именно красный, а не белый цвет является традиционным для индийских свадебных нарядов.
Также вся свадьба делится на три периода: предсвадебные церемонии, само свадебное торжество и особые ритуалы после свадьбы.