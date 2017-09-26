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Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding

Вчера, 20:48
В Москве ежедневно проходят сотни фотосъёмок: реклама, модные журналы, частные проекты. Но вот одна летняя съёмка была совершенно особенной: во-первых, это легендарный L’Officiel, во-вторых, иностранная модель, в-третьих свадьба.

Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding
Ну, свадьба, конечно, была понарошку, а все остальное вполне себе реальное – целая бьюти-команда под руководством культового московского фотографа Александра Мультикова потрудилась на славу для обложки L’Officiel Wedding.

Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Модель Алена Ванни (Alena Vanni, Instagram @alena_vanni) в белоснежных нарядах от Girlpower в лучших традициях итальянских модных домов была свежа как летнее утро, грациозна как лебедь и счастлива как молодая невеста.

Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Такой атмосферной обложки у L’Officiel не было давно: смотришь на нее и слышишь запах сирени и звуки La Vie En Rose, а первые гости, пришедшие на торжество пьют шампанское и щебечут о пустяках – квинтэссенция счастья…

Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding


Московская модель Алена Ванни украсила обложку L’Officiel Wedding

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Ключевые слова: Алена Ванни

Количество просмотров: 5 642
Автор: Mysha

Автор фото: журнал L’Officiel

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