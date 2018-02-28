Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже

У них быстро завязались отношения. Теперь Блюменкранц готовит нового избранника ко встрече со своей дочерью Беатрисой."Пару недель назад я улетала по работе в Монако. Там, прямо на съемках, познакомилась с одним местным жителем… Через неделю мы с Бетти улетаем к нему. Можно сказать, у нас состоится первое семейное знакомство. Потом втроем мы вернемся в Москву и будем праздновать Новый год. Пока не хочу об этом много рассказывать… Не считаю это нужным. У меня все хорошо"- откровенно рассказала Тата.Бывший муж Таты Валерий Блюменкранц тоже долго не сидел без дела и закрутил курортный роман буквально через месяц после развода с брюнеткой Розой Максимовой, которую называют секс-бомбой проекта.Правда, на реальных скриншотах девушка выглядит совсем иначе, нежели на своих фото в Инстаграм, но это уже совсем другая история.