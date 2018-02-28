Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже

Сегодня, 15:21
Бывшая участница шоу "Дом-2" Тата Блюменкранц рассказала о новом возлюбленном. Напомним, Тата познакомилась с мужчиной во время съемок в Монако.

Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже
У них быстро завязались отношения. Теперь Блюменкранц готовит нового избранника ко встрече со своей дочерью Беатрисой.

Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже


"Пару недель назад я улетала по работе в Монако. Там, прямо на съемках, познакомилась с одним местным жителем… Через неделю мы с Бетти улетаем к нему. Можно сказать, у нас состоится первое семейное знакомство. Потом втроем мы вернемся в Москву и будем праздновать Новый год. Пока не хочу об этом много рассказывать… Не считаю это нужным. У меня все хорошо"

- откровенно рассказала Тата.

Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже


Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже


Бывший муж Таты Валерий Блюменкранц тоже долго не сидел без дела и закрутил курортный роман буквально через месяц после развода с брюнеткой Розой Максимовой, которую называют секс-бомбой проекта.

Правда, на реальных скриншотах девушка выглядит совсем иначе, нежели на своих фото в Инстаграм, но это уже совсем другая история.

Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже


Смотреть все фото Розы Максимовой...

← Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку Регина Тодоренко вышла на связь впервые после рождения сына →

Ключевые слова: Тата Блюменкранц

Количество просмотров: 2 067
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Замужняя Тата Блюменкранц в минуты грусти рассказывает другим мужчинам о своих сосках
Семью Блюменкранц из Дома-2 обвинили во лжи
Тата Блюменкранц поддерживает маму в ее новых отношениях
Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Оксана Фёдорова впервые опубликовала видео в компании любимого мужа Королева Красоты и ведущая Оксана Фёдорова никогда не делится в Инстаграм фотографиями или видео с мужем Андреем Бородиным.
Регина Тодоренко вышла на связь впервые после рождения сына 5 декабря 2018 года певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями. Регина родила сына.
Тата Блюменкранц закрутила новый роман. Валера тоже Бывшая участница шоу "Дом-2" Тата Блюменкранц рассказала о новом возлюбленном. Напомним, Тата познакомилась с мужчиной во время съемок в Монако.
Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин завёл новую подружку В личной жизни сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина вновь серьёзные перемены. На свадьбу своей бабушки актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова Макар пришёл в компании новой спутницы.
Ольга Картункова пришла на тусовку с мужчиной, которого назвали её мужем Звезда КВН и канала ТНТ Ольга Картункова настолько тщательно скрывает мужа, что даже в Инстаграм юмористки ни одной фото супруга.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.