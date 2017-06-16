Майли Сайрус тайно вышла замуж

Западные издания, наверно, так и не узнали бы о бракосочетании 26-летней исполнительницы Майли Сайрус и 28-летнего актера Лиама Хемсворта, если бы не друзья сладкой парочки, которые их "подставили". Гости уютной домашней церемонии не удержались и всё же выложили снимки в свои личные блоги.На стене комнаты легко угадывается надпись "Мистер и миссис", да и наряды виновников торжества были вполне себе свадебными. Наконец, самым убедительным на снимках можно считать совместное разрезание свадебного торта - поклонники пары уже поздравляют молодоженов.