На стене комнаты легко угадывается надпись "Мистер и миссис", да и наряды виновников торжества были вполне себе свадебными. Наконец, самым убедительным на снимках можно считать совместное разрезание свадебного торта - поклонники пары уже поздравляют молодоженов.
Майли Сайрус тайно вышла замуж
Сегодня, 02:18
Певица Майли Сайрус, похоже, очень хотела сделать свою свадьбу тайной, но это ей не совсем удалось.
Западные издания, наверно, так и не узнали бы о бракосочетании 26-летней исполнительницы Майли Сайрус и 28-летнего актера Лиама Хемсворта, если бы не друзья сладкой парочки, которые их "подставили". Гости уютной домашней церемонии не удержались и всё же выложили снимки в свои личные блоги.
На стене комнаты легко угадывается надпись "Мистер и миссис", да и наряды виновников торжества были вполне себе свадебными. Наконец, самым убедительным на снимках можно считать совместное разрезание свадебного торта - поклонники пары уже поздравляют молодоженов.
На стене комнаты легко угадывается надпись "Мистер и миссис", да и наряды виновников торжества были вполне себе свадебными. Наконец, самым убедительным на снимках можно считать совместное разрезание свадебного торта - поклонники пары уже поздравляют молодоженов.
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Ключевые слова: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт
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Количество просмотров: 7 215
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, people.com
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Автор фото: instagram, people.com
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