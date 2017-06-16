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Майли Сайрус тайно вышла замуж

Сегодня, 02:18
Певица Майли Сайрус, похоже, очень хотела сделать свою свадьбу тайной, но это ей не совсем удалось.

Майли Сайрус тайно вышла замуж
Западные издания, наверно, так и не узнали бы о бракосочетании 26-летней исполнительницы Майли Сайрус и 28-летнего актера Лиама Хемсворта, если бы не друзья сладкой парочки, которые их "подставили". Гости уютной домашней церемонии не удержались и всё же выложили снимки в свои личные блоги.

Майли Сайрус тайно вышла замуж


Майли Сайрус тайно вышла замуж


На стене комнаты легко угадывается надпись "Мистер и миссис", да и наряды виновников торжества были вполне себе свадебными. Наконец, самым убедительным на снимках можно считать совместное разрезание свадебного торта - поклонники пары уже поздравляют молодоженов.

Майли Сайрус тайно вышла замуж


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Ключевые слова: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

Количество просмотров: 7 215
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, people.com

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