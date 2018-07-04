Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин

Слухи о том, что Хейли Болдуин ждёт ребенка от певца Джастина Бибера ходят давно. И все они подкреплены лишь одеждой, которую носит Хейли.

Поклонники пары постоянно пишут, что Болдуин беременна. Видимо, они сами так в это верят, что просто не хотят признать - у Хейли такой стиль - свободные толстовки, объемные куртки.Папарацци сделали очередные фотографии пары на выходе из отеля Montage в Беверли-Хиллз.Джастин бродил по улице, размахивая руками и зачитывая реп. Как повезло Хейли, с таким муженьком скучно никогда не будет.