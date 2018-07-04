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Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин

Вчера, 15:36
Слухи о том, что Хейли Болдуин ждёт ребенка от певца Джастина Бибера ходят давно. И все они подкреплены лишь одеждой, которую носит Хейли.

Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин
Поклонники пары постоянно пишут, что Болдуин беременна. Видимо, они сами так в это верят, что просто не хотят признать - у Хейли такой стиль - свободные толстовки, объемные куртки.

Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин


Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин


Папарацци сделали очередные фотографии пары на выходе из отеля Montage в Беверли-Хиллз.

Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин


Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин


Джастин бродил по улице, размахивая руками и зачитывая реп. Как повезло Хейли, с таким муженьком скучно никогда не будет.

Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин


Подозрительно весёлый Джастин Бибер развлекает беременную жену Хейли Болдуин

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Ключевые слова: Джастин Бибер

Количество просмотров: 2 964
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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