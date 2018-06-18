Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци

Там их уже поджидали папарацци, которые сделали нежные фотографии целующихся Кети и Орландо.Напомним, что еще пару дней назад пара отдыхала на Гавайях. Так прикольно - один день в купальнике, а уже через пару дней в горнолыжных костюмах, и все это на территории одного континента.