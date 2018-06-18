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Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци

Вчера, 15:37
Сладкая парочка Кети Перри и Орландо Блум решили устроить активный отдых. Певица и актёр отправились на один из самых известных горнолыжных курортов в США Аспен.

Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци
Там их уже поджидали папарацци, которые сделали нежные фотографии целующихся Кети и Орландо.

Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци


Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци


Напомним, что еще пару дней назад пара отдыхала на Гавайях. Так прикольно - один день в купальнике, а уже через пару дней в горнолыжных костюмах, и все это на территории одного континента.

Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци


Кети Перри и Орландо Блума целовались на улице, не стесняясь папарацци

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Ключевые слова: Кети Перри

Количество просмотров: 2 535
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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