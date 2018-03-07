Хотя и с трудом, но в этом мужчине можно узнать Тилля. Вот только все последнее время мы видели певца с гладко выбритыми висками, а здесь совсем другая прическа. Да и Светлана выглядит заметно моложе. Получается, что «доктором её тела» Тиль стал гораздо раньше, чем об этом заговорили в прессе.
Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линдеманна
Вчера, 15:40
О возможном романе Светланы Лобода и Тилля Линдеманна заговорили в совсем недавно, но, как оказалось, их роману гораздо больше времени.
В День рождения Тилля в инстаграм Светланы появилось её фото с таинственным врачом и поздравления: «Happy Birthday my best doctor of the world».
Хотя и с трудом, но в этом мужчине можно узнать Тилля. Вот только все последнее время мы видели певца с гладко выбритыми висками, а здесь совсем другая прическа. Да и Светлана выглядит заметно моложе. Получается, что «доктором её тела» Тиль стал гораздо раньше, чем об этом заговорили в прессе.
Хотя и с трудом, но в этом мужчине можно узнать Тилля. Вот только все последнее время мы видели певца с гладко выбритыми висками, а здесь совсем другая прическа. Да и Светлана выглядит заметно моложе. Получается, что «доктором её тела» Тиль стал гораздо раньше, чем об этом заговорили в прессе.
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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