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Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линдеманна

Вчера, 15:40
О возможном романе Светланы Лобода и Тилля Линдеманна заговорили в совсем недавно, но, как оказалось, их роману гораздо больше времени.

Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линдеманна
В День рождения Тилля в инстаграм Светланы появилось её фото с таинственным врачом и поздравления: «Happy Birthday my best doctor of the world».

Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линдеманна


Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линдеманна


Хотя и с трудом, но в этом мужчине можно узнать Тилля. Вот только все последнее время мы видели певца с гладко выбритыми висками, а здесь совсем другая прическа. Да и Светлана выглядит заметно моложе. Получается, что «доктором её тела» Тиль стал гораздо раньше, чем об этом заговорили в прессе.

Стали известны тайные подробности романа Светланы Лобода и Тилля Линдеманна

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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