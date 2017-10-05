Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё постоянно

Там Анастасия и Тимати гуляют по улицам и посещают достопримечательности. Анастасии очень повезло, ведь, в отличие от многих парней, которым надоедает постоянно фотографировать свою девушку, Тимати готов делать это постоянно.
"Когда ты в самом фотогеничным городе и тебя постоянно хотят фотографировать, то регулярное обновление контента вам обеспечено"
- похвалилась Решетова, опубликовав снимок в белом халате на фоне Эйфелевой башни. Кадр сделан явно во время завтрака.
Ключевые слова: Анастасия Решетова
Количество просмотров: 10 582