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Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё постоянно

Вчера, 15:46
Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в городе любви, в Париже.

Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё постоянно
Там Анастасия и Тимати гуляют по улицам и посещают достопримечательности. Анастасии очень повезло, ведь, в отличие от многих парней, которым надоедает постоянно фотографировать свою девушку, Тимати готов делать это постоянно.

Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё постоянно


"Когда ты в самом фотогеничным городе и тебя постоянно хотят фотографировать, то регулярное обновление контента вам обеспечено"

- похвалилась Решетова, опубликовав снимок в белом халате на фоне Эйфелевой башни. Кадр сделан явно во время завтрака.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 10 582
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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