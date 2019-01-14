Беременная Виктория Лопырева впервые откровенно рассказала о своём романе

Вокруг нового романа Виктории Лопыревой и её беременности в последнее время разгорелся нешуточный скандал - прежде всего, модель обвиняют в том, что закрутила отношения с женатым мужчиной. Более того, супруга Булатова Тата Карапетян, с которой Виктория знакома, узнала о своей беременности практически в то же самое время, что и Лопырева. Устав от бесконечного потока грязи и обвинений, Лопырева всё же прокомментировала свой роман в интервью для Telegram-канала "Антиглянец".Среди прочего модель рассказала, что знакома с Карапетян, однако подругами они никогда не были: "О беременности Таты я не знала, пока случайно не столкнулась с ней на показе Chanel в конце мая. Тогда я сама уже была в положении. Очень мучилась в этот момент, предлагала расстаться, но Игорь убедил меня, что мы должны быть вместе. Игорь и Тата уже давно не имеют никаких отношений. Откуда столько "трагедии" сейчас? Зачем весь этот фарс на публику? Никто никого не убил, ничего не украл, все живы-здоровы" - заявила Лопырева."Не хотелось все это выносить, потому что Игорь - непубличный человек, и точно был не готов к тому, чтобы попасть на первые страницы таблоидов. Но после этих снимков папарацци из Майами у нас не осталось выбора. Слава богу, мы вместе и поддерживаем друг друга, потому что в моем положении, конечно, все, что происходит — ужасно. Особенно удивляет то, что люди, которые вообще не имеют отношения к этой истории, считают своим долгом высказаться. Мне бы в голову не пришло комментировать чужую личную жизнь. Скажу одно, мы любим друг друга, и эта ситуация сделала нас еще сильнее" - добавила модель.