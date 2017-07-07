На венчании присутствовали только самые близкие друзья и родные пары - так, среди гостей был замечен режиссер Никита Михалков. Напомним, что у Высоцкой и Кончаловского есть двое детей - дочь Мария и сын Пётр.
Спустя 20 лет брака Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться
Вчера, 20:36
Звездная пара Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в одном из соборов Пскова.
Венчание 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского и 45-летней телеведущей Юлии Высоцкой состоялось накануне в Троицком соборе города Псков. Церемонию провёл большой друг семьи, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
На венчании присутствовали только самые близкие друзья и родные пары - так, среди гостей был замечен режиссер Никита Михалков. Напомним, что у Высоцкой и Кончаловского есть двое детей - дочь Мария и сын Пётр.
На венчании присутствовали только самые близкие друзья и родные пары - так, среди гостей был замечен режиссер Никита Михалков. Напомним, что у Высоцкой и Кончаловского есть двое детей - дочь Мария и сын Пётр.
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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
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Количество просмотров: 4 979
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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