Спустя 20 лет брака Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться

Венчание 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского и 45-летней телеведущей Юлии Высоцкой состоялось накануне в Троицком соборе города Псков. Церемонию провёл большой друг семьи, митрополит Псковский и Порховский Тихон.На венчании присутствовали только самые близкие друзья и родные пары - так, среди гостей был замечен режиссер Никита Михалков. Напомним, что у Высоцкой и Кончаловского есть двое детей - дочь Мария и сын Пётр.