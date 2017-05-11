Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году

После громкого бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, начавшегося в 2016 году и продолжающегося до сих пор, Питту приписывали роман с актрисой Гвинет Пэлтроу, архитектором Нери Оксман - всё они оказались слухами. Сообщение о новых отношениях актера опубликовал британский таблоид The Sun - по его данным, пассией Брэда стала Шарлиз Терон. Сообщалось также, что звезд познакомил бывший возлюбленный Терон Шон Пенн, однако позже эта информация была опровергнута.Первое знакомство Питта и Терон состоялось около полугода назад, во время съемок рекламной кампании одного из часовых брендов. Они проводили вместе довольно много времени, а затем вновь начали общаться в декабре минувшего года - именно декабрь и назван началом романа пары.Сами звезды пока воздерживаются от любых комментариев, а поклонники актеров готовы поверить в их роман лишь после серьезного подтверждения - например, романтических снимков.