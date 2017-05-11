Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году

Вчера, 20:57
Роман между актером Брэдом Питтом и актрисой Шарлиз Терон обрастает всё новыми подробностями.

Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году
После громкого бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, начавшегося в 2016 году и продолжающегося до сих пор, Питту приписывали роман с актрисой Гвинет Пэлтроу, архитектором Нери Оксман - всё они оказались слухами. Сообщение о новых отношениях актера опубликовал британский таблоид The Sun - по его данным, пассией Брэда стала Шарлиз Терон. Сообщалось также, что звезд познакомил бывший возлюбленный Терон Шон Пенн, однако позже эта информация была опровергнута.

Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году


Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году


Первое знакомство Питта и Терон состоялось около полугода назад, во время съемок рекламной кампании одного из часовых брендов. Они проводили вместе довольно много времени, а затем вновь начали общаться в декабре минувшего года - именно декабрь и назван началом романа пары.

Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году


Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году


Сами звезды пока воздерживаются от любых комментариев, а поклонники актеров готовы поверить в их роман лишь после серьезного подтверждения - например, романтических снимков.

← Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собча... Константин Богомолов впервые прокомментировал драку с Максимом Виторга... →

Ключевые слова: Брэд Питт, Шарлиз Терон

Количество просмотров: 5 148
Автор: Katarina

Автор фото: websta.one, pinterest.com, scmp.com, lfpress.com, youtube.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Шарлиз Терон решилась на смелую фотосессиию в трусиках
Шарлиз Терон вернулась к экс-избраннику
Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником
Шарлиз Терон снова не одинока
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Сын Фёдора Бондарчука разводится с женой Сын режиссера Фёдора Бондарчука Сергей расстался со своей супругой Татой Мамиашвили.
Константин Богомолов впервые прокомментировал драку с Максимом Виторганом Стычка между режиссером Константином Богомоловым и актером Максимом Виторганом произошла накануне в столичном кафе.
Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон начался ещё в прошлом году Роман между актером Брэдом Питтом и актрисой Шарлиз Терон обрастает всё новыми подробностями.
Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак СМИ распространили новость о драке между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.
Анджелина Джоли с детьми увлеклась скалолазанием Фотографы запечатлели актрису Анджелину Джоли в компании детей на скалодроме.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.