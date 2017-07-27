Трагедии не могли не оставить отпечаток на внешнем виде звезды - 50-летняя Дион сильно похудела, но всё же нашла в себе силы вернуться на сцену. На днях фотографы запечатлели, возможно, начало новой главы и в личной жизни Селин - исполнительница пришла на модный показ в компании танцора из своей труппы, 34-летнего Пепе Муньоса. Слухи об их романе появляются не впервые, однако в последнее время их всё чаще видят вместе. Сможет ли Пепе стать вторым любимым мужчиной в жизни Дион, покажет время.
Селин Дион нашла новую любовь
Сегодня, 00:50
Знаменитая певица Селин Дион замечена с новым избранником.
Историю любви Селин Дион и её первого супруга Рене Анжелила, наверно, знает весь мир. Они познакомилимь, когда будущей звезде было всего 12 лет, а её будущему менеджеру 38. Их свадьба состоялась 14 лет спустя в Монреале, зимой 1994 года. В браке у пары с помощью экстракорпорального оплодотворения родились трое детей. Смерть своего обожаемого супруга после продолжительной борьбы с раком в январе 2016 года, Селин переживала очень тяжело. Однако её ждал новый удар - всего через два дня после ухода мужа умер родной брат певицы - причиной смерти также стал рак.
Трагедии не могли не оставить отпечаток на внешнем виде звезды - 50-летняя Дион сильно похудела, но всё же нашла в себе силы вернуться на сцену. На днях фотографы запечатлели, возможно, начало новой главы и в личной жизни Селин - исполнительница пришла на модный показ в компании танцора из своей труппы, 34-летнего Пепе Муньоса. Слухи об их романе появляются не впервые, однако в последнее время их всё чаще видят вместе. Сможет ли Пепе стать вторым любимым мужчиной в жизни Дион, покажет время.
Трагедии не могли не оставить отпечаток на внешнем виде звезды - 50-летняя Дион сильно похудела, но всё же нашла в себе силы вернуться на сцену. На днях фотографы запечатлели, возможно, начало новой главы и в личной жизни Селин - исполнительница пришла на модный показ в компании танцора из своей труппы, 34-летнего Пепе Муньоса. Слухи об их романе появляются не впервые, однако в последнее время их всё чаще видят вместе. Сможет ли Пепе стать вторым любимым мужчиной в жизни Дион, покажет время.
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Ключевые слова: Селин Дион, Рене Анжелил, Пепе Муньос
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Количество просмотров: 3 653
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: grammy.com, billboard.com, people.com, elle.fr
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Автор фото: grammy.com, billboard.com, people.com, elle.fr
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