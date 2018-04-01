Теперь всё позади, и Аврил счастлива с Филиппом Сарофимом - впервые о романе звезды и миллиардера заговорили летом минувшего года. На днях сладкая парочка "попалась" на выходе из супермаркета. Поклонники отмечают, что за время болезни Лавин заметно прибавила в весе, однако её лицо совершенно не изменилось: "Всё тот же подросток!" - пишут пользователи сети.
Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером
Сегодня, 02:24
Исполнительница Аврил Лавин, вернувшаяся к светской жизни после длительного перерыва, счастлива со своим бойфррендом.
34-летняя Аврил Лавин, похоже, полностью оправилась от болезни, и вновь живет полноценной жизнью. Напомним, что певица боролась с болезнью Лайма - инфекционным заболеванием, возникающим, преимущественно, после укуса зараженного клеща. Лавин пропала из поля зрения поклонников и СМИ на несколько лет, из-за чего даже появился слух о смерти исполнительницы.
Теперь всё позади, и Аврил счастлива с Филиппом Сарофимом - впервые о романе звезды и миллиардера заговорили летом минувшего года. На днях сладкая парочка "попалась" на выходе из супермаркета. Поклонники отмечают, что за время болезни Лавин заметно прибавила в весе, однако её лицо совершенно не изменилось: "Всё тот же подросток!" - пишут пользователи сети.
Теперь всё позади, и Аврил счастлива с Филиппом Сарофимом - впервые о романе звезды и миллиардера заговорили летом минувшего года. На днях сладкая парочка "попалась" на выходе из супермаркета. Поклонники отмечают, что за время болезни Лавин заметно прибавила в весе, однако её лицо совершенно не изменилось: "Всё тот же подросток!" - пишут пользователи сети.
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Ключевые слова: Аврил Лавин, Филипп Сарофим
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Количество просмотров: 4 784
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: newsini.com, eonline.com, etcanada.com
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Автор фото: newsini.com, eonline.com, etcanada.com
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Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером Исполнительница Аврил Лавин, вернувшаяся к светской жизни после длительного перерыва, счастлива со своим бойфррендом.