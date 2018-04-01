Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером

Сегодня, 02:24
Исполнительница Аврил Лавин, вернувшаяся к светской жизни после длительного перерыва, счастлива со своим бойфррендом.

Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером
34-летняя Аврил Лавин, похоже, полностью оправилась от болезни, и вновь живет полноценной жизнью. Напомним, что певица боролась с болезнью Лайма - инфекционным заболеванием, возникающим, преимущественно, после укуса зараженного клеща. Лавин пропала из поля зрения поклонников и СМИ на несколько лет, из-за чего даже появился слух о смерти исполнительницы.

Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером


Теперь всё позади, и Аврил счастлива с Филиппом Сарофимом - впервые о романе звезды и миллиардера заговорили летом минувшего года. На днях сладкая парочка "попалась" на выходе из супермаркета. Поклонники отмечают, что за время болезни Лавин заметно прибавила в весе, однако её лицо совершенно не изменилось: "Всё тот же подросток!" - пишут пользователи сети.

Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером


Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером


Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером


Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером

← Селин Дион нашла новую любовь Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка →

Ключевые слова: Аврил Лавин, Филипп Сарофим

Количество просмотров: 4 784
Автор: Katarina

Автор фото: newsini.com, eonline.com, etcanada.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Аврил Лавин влюбилась в сына миллиардера
Аврил Лавин сотворила настоящую сенсацию
Филипа Азеведо
Аврил Лавин
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра» Свой вклад в проведение Международного детского турнира по футболу «Кубок Добра» внесли музыканты группы из Голландии «Disco Dicks».
Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка Актер Игорь Петренко и его супруга вновь стали родителями.
Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером Исполнительница Аврил Лавин, вернувшаяся к светской жизни после длительного перерыва, счастлива со своим бойфррендом.
Селин Дион нашла новую любовь Знаменитая певица Селин Дион замечена с новым избранником.
Режиссер фильма «Богемская рапсодия» подозревается в страшном преступлении Режиссер одного из главных фильмов-претендентов на будущую премию "Оскар" Брайан Сингер обвинен в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.