Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу

Утром 14 февраля Анастасия Решетова заявила, что не считает «День святого Валентина» праздником, но уже вечером угощала Тимати «игристым», огурцами и черной икрой.
Она опубликовала фотографию, где хорошо видны приготовления к «ужину на двоих». На столе в ожидании томилась бутылочка «игристова», хлеб был толстым слоем намазан черной икрой, а сама Настя старательно нарезала свежие огурцы.
Но самой интересной оказалась подпись к этой фотографии - Сицилийская свадьба да / нет?
Похоже, что таким образом Решетова намекает Тимати, что уже пора бы сыграть свадебку и лучше всего на Сицилии.
Ключевые слова: Анастасия Решетова
, Тимати
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