Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу

Она опубликовала фотографию, где хорошо видны приготовления к «ужину на двоих». На столе в ожидании томилась бутылочка «игристова», хлеб был толстым слоем намазан черной икрой, а сама Настя старательно нарезала свежие огурцы.Но самой интересной оказалась подпись к этой фотографии - Сицилийская свадьба да / нет?Похоже, что таким образом Решетова намекает Тимати, что уже пора бы сыграть свадебку и лучше всего на Сицилии.