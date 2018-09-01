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Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу

Сегодня, 13:07
Утром 14 февраля Анастасия Решетова заявила, что не считает «День святого Валентина» праздником, но уже вечером угощала Тимати «игристым», огурцами и черной икрой.

Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу
Она опубликовала фотографию, где хорошо видны приготовления к «ужину на двоих». На столе в ожидании томилась бутылочка «игристова», хлеб был толстым слоем намазан черной икрой, а сама Настя старательно нарезала свежие огурцы.

Но самой интересной оказалась подпись к этой фотографии - Сицилийская свадьба да / нет?

Похоже, что таким образом Решетова намекает Тимати, что уже пора бы сыграть свадебку и лучше всего на Сицилии.

Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати

Количество просмотров: 2 444
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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