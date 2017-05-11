Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой

Сегодня, 17:32
Имя 64-летнего певца Александра Серова вновь в заголовках "жёлтых" СМИ. А веной всему очередная передача Малахова, на которой 43-летняя поклонница артиста из Нижнего Тагила Татьяна Антон.

Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой
Женщина сразу решила "брать быка за рога" и приехала в студию в белом платье.

Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой


Так сказать, с корабля на бал. Только вот захочет ли сам Серов принимать участие во всей этой вакханалии - большой вопрос.

Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой

← Беременная Саша Савельева ведёт себя очень странно Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балк... →

Ключевые слова: Александр Серов

Количество просмотров: 780
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Александр Серов хочет посадить Дарью Друзьяк лет на пять
Александр Серов поселил в своей квартире сотрудницу эскорта
Александр Серов сделал громкое заявление, обвинив бывшую жену в воровстве
Александр Серов поставил жесткие ограничения для взрослой дочери
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Виктория Боня рассказала о смерти родного братика, который упал с балкона Долгие годы Виктория Боня винила себя в смерти малыша, своего родного братика, который погиб при трагических обстоятельствах.
Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой Имя 64-летнего певца Александра Серова вновь в заголовках "жёлтых" СМИ. А веной всему очередная передача Малахова, на которой 43-летняя поклонница артиста из Нижнего Тагила Татьяна Антон.
Беременная Саша Савельева ведёт себя очень странно Не так давно в сети появились новости, что беременность Саши Савельевой протекает не очень хорошо и её положили на сохранение.
Анастасия Костенко откровенно рассказала про семейные измены Учитывая, что большая часть жизни футболиста Дмитрия Тарасова проходит в разъездах вдали от семьи, то соблазн завести интрижку на стороне всегда велик.
Ксения Собчак с Платоном сходили в музей с Константином Богомоловым и его дочкой Не так давно стало известно, что менеджмент Ксении Собчак уже сообщил, что на приглашениях для неё стоит указывать еще и Константина Богомолова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.