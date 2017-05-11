Так сказать, с корабля на бал. Только вот захочет ли сам Серов принимать участие во всей этой вакханалии - большой вопрос.
Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой
Сегодня, 17:32
Имя 64-летнего певца Александра Серова вновь в заголовках "жёлтых" СМИ. А веной всему очередная передача Малахова, на которой 43-летняя поклонница артиста из Нижнего Тагила Татьяна Антон.
Женщина сразу решила "брать быка за рога" и приехала в студию в белом платье.
Так сказать, с корабля на бал. Только вот захочет ли сам Серов принимать участие во всей этой вакханалии - большой вопрос.
Так сказать, с корабля на бал. Только вот захочет ли сам Серов принимать участие во всей этой вакханалии - большой вопрос.
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Ключевые слова: Александр Серов
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Количество просмотров: 780
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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Александр Серов "вляпался" в очередной скандал. Теперь со свадьбой Имя 64-летнего певца Александра Серова вновь в заголовках "жёлтых" СМИ. А веной всему очередная передача Малахова, на которой 43-летняя поклонница артиста из Нижнего Тагила Татьяна Антон.
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