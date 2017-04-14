Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе

Теперь Феофилактова намекнула на свадьбу. Еще несколько месяцев назад Женя поймала букет невесты на свадьбе. Тогда она не стала сильно акцентировать это событие.
А сейчас неожиданно вспомнила об этом, написав в Инстаграм:
"Вы когда-либо ловили букет невесты?И как? Вышли замуж?))))".
"Женечка, неужели, наконец, Вы выходите замуж?"
"Как же здорово! Пора "утереть нос" гусю"
"Дом есть, работа - не пыльная, можно и второго рожать. Совет вам да любовь"
- радуются за Женю фолловеры.
Правда, пока что сама Феофилактова никак не подтвердила такие слухи поклонников, так что будем ждать официального заявления.