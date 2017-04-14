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Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе

Сегодня, 14:00
После развода с Антоном Гусевым, экс-звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова тщательно скрывает своих ухажёров.

Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе
Но, судя по тому, что уже долгое время Женя с сыном Даниэлем живёт в загородном доме армянского бизнесмена, этот мужчина стал фаворитом Евгении.

Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе


Теперь Феофилактова намекнула на свадьбу. Еще несколько месяцев назад Женя поймала букет невесты на свадьбе. Тогда она не стала сильно акцентировать это событие.

Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе


А сейчас неожиданно вспомнила об этом, написав в Инстаграм:

"Вы когда-либо ловили букет невесты?И как? Вышли замуж?))))".

"Женечка, неужели, наконец, Вы выходите замуж?"

"Как же здорово! Пора "утереть нос" гусю"

"Дом есть, работа - не пыльная, можно и второго рожать. Совет вам да любовь"

- радуются за Женю фолловеры.

Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе


Правда, пока что сама Феофилактова никак не подтвердила такие слухи поклонников, так что будем ждать официального заявления.

Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе

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Ключевые слова: Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 1 040
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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