Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе

Но, судя по тому, что уже долгое время Женя с сыном Даниэлем живёт в загородном доме армянского бизнесмена, этот мужчина стал фаворитом Евгении.Теперь Феофилактова намекнула на свадьбу. Еще несколько месяцев назад Женя поймала букет невесты на свадьбе. Тогда она не стала сильно акцентировать это событие.А сейчас неожиданно вспомнила об этом, написав в Инстаграм:"Вы когда-либо ловили букет невесты?И как? Вышли замуж?))))"."Женечка, неужели, наконец, Вы выходите замуж?""Как же здорово! Пора "утереть нос" гусю""Дом есть, работа - не пыльная, можно и второго рожать. Совет вам да любовь"- радуются за Женю фолловеры.Правда, пока что сама Феофилактова никак не подтвердила такие слухи поклонников, так что будем ждать официального заявления.