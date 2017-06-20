Об отношениях между Гагой и Реннером сообщают западные издания, однако "весомых" доказательств, например, совместных снимков, у них пока нет. Джереми недавно развелся со своей супругой, Леди Гага накануне премии "Оскар" разорвала помолвку со своим женихом. Поклонникам звезд осталось только дождаться подробностей, а может даже свадьбы.
Леди Гага нашла замену Брэдли Куперу
Вчера, 02:36
Теперь уже не столь важно, был ли роман певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера - звезда нашла новую любовь в Голливуде.
Об отношениях между Леди Гагой и Брэдли Купером заговорили после появления в сети первых кадров со съемок фильма "Звезда родилась" - роман между главными героям был настолько убедителен, что совсем не трудно было поверить в то, что он "перекочевал" в реальную жизнь. Но как бы там ни было, теперь у певицы новый возлюбленный, и это снова голливудский актер - Джереми Реннер.
Об отношениях между Гагой и Реннером сообщают западные издания, однако "весомых" доказательств, например, совместных снимков, у них пока нет. Джереми недавно развелся со своей супругой, Леди Гага накануне премии "Оскар" разорвала помолвку со своим женихом. Поклонникам звезд осталось только дождаться подробностей, а может даже свадьбы.
Об отношениях между Гагой и Реннером сообщают западные издания, однако "весомых" доказательств, например, совместных снимков, у них пока нет. Джереми недавно развелся со своей супругой, Леди Гага накануне премии "Оскар" разорвала помолвку со своим женихом. Поклонникам звезд осталось только дождаться подробностей, а может даже свадьбы.
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Ключевые слова: Леди Гага, Брэдли Купер, Джереми Реннер
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Количество просмотров: 3 575
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vogue.com, wmagazine.com, instagram.com
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Автор фото: vogue.com, wmagazine.com, instagram.com
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