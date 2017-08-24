А пока молодожены отправились в медовый месяц. Для путешествия была выбрана солнечная Италия - Александр и Дарина уже побывали в Риме и Неаполе, а позже отправились в Амальфи, где остановились в президентском люксе роскошного пятизвездочного отеля Grand Hotel Convento di Amalfi. Цекало и Эрвин ждут новые города и достопримечательности, а издания уже сообщили о стоимости их свадебного путешествия - на один только отель в Амальфи, где пара провела 10 ночей, было потрачено почти 800 тысяч рублей.
Медовый месяц почти за миллион: Александр Цекало и его молодая супруга в Италии
Сегодня, 03:43
Актер и шоумен Александр Цекало недавно женился на своей возлюбленной - актрисе, модели и художнице Дарине Эрвин.
58-летний Александр Цекало (для него этот брак стал четвертым) и его 27-летняя избранница Дарина Эрвин тайно сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз - на торжестве присутствовали только самые близкие друзья пары, однако это было не единственное свадебное торжество - ещё один праздник, посвященный бракосочетанию, ожидается уже в Москве, в мае текущего года.
А пока молодожены отправились в медовый месяц. Для путешествия была выбрана солнечная Италия - Александр и Дарина уже побывали в Риме и Неаполе, а позже отправились в Амальфи, где остановились в президентском люксе роскошного пятизвездочного отеля Grand Hotel Convento di Amalfi. Цекало и Эрвин ждут новые города и достопримечательности, а издания уже сообщили о стоимости их свадебного путешествия - на один только отель в Амальфи, где пара провела 10 ночей, было потрачено почти 800 тысяч рублей.
А пока молодожены отправились в медовый месяц. Для путешествия была выбрана солнечная Италия - Александр и Дарина уже побывали в Риме и Неаполе, а позже отправились в Амальфи, где остановились в президентском люксе роскошного пятизвездочного отеля Grand Hotel Convento di Amalfi. Цекало и Эрвин ждут новые города и достопримечательности, а издания уже сообщили о стоимости их свадебного путешествия - на один только отель в Амальфи, где пара провела 10 ночей, было потрачено почти 800 тысяч рублей.
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Ключевые слова: Александр Цекало, Дарина Эрвин
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Количество просмотров: 5 499
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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