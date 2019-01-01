«Она демон»: первое фото Ксении Собчак в блоге Константина Богомолова

Новоиспеченная пара Константин Богомолов и Ксения Собчак продолжают сохранять повышенный интерес публики к своим персонам. На днях они отправились в очередное романтическое путешествие по Европе, на сей раз побывав в городе любви - Париже. Снимок Собчак на фоне одной из главных достопримечательностей столицы Франции, Собора Парижской Богоматери, Богомолов прокомментировал совершенно неожиданным образом."На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался" - признался режиссер. Напомним, что недавно Собчак объявила о разводе с Максимом Виторганом, однако сын пары Платон продолжит проводить равное количество времени и с мамой, и с папой.