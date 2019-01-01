"На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался" - признался режиссер. Напомним, что недавно Собчак объявила о разводе с Максимом Виторганом, однако сын пары Платон продолжит проводить равное количество времени и с мамой, и с папой.
«Она демон»: первое фото Ксении Собчак в блоге Константина Богомолова
Сегодня, 03:25
Константин Богомолов и телеведущая Ксении Собчак перестали скрывать свой роман - режиссер впервые опубликовал фото избранницы в своём блоге.
Новоиспеченная пара Константин Богомолов и Ксения Собчак продолжают сохранять повышенный интерес публики к своим персонам. На днях они отправились в очередное романтическое путешествие по Европе, на сей раз побывав в городе любви - Париже. Снимок Собчак на фоне одной из главных достопримечательностей столицы Франции, Собора Парижской Богоматери, Богомолов прокомментировал совершенно неожиданным образом.
"На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался" - признался режиссер. Напомним, что недавно Собчак объявила о разводе с Максимом Виторганом, однако сын пары Платон продолжит проводить равное количество времени и с мамой, и с папой.
"На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался" - признался режиссер. Напомним, что недавно Собчак объявила о разводе с Максимом Виторганом, однако сын пары Платон продолжит проводить равное количество времени и с мамой, и с папой.
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Ключевые слова: Константин Богомолов, Ксения Собчак
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Количество просмотров: 11 622
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, Пётр Ковалев/ТАСС
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Автор фото: instagram, Пётр Ковалев/ТАСС
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