Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом

Сегодня, 11:09
Оказалось, что бывший ухажёр Ольги Бузовой, экс-участник "Дом-2" Роман Гриценко совсем не так прост, как кажется.

Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом
Во время участия в шоу Роман говорил, что он - парень бедный, но все равно готов побороться за сердце Бузовой. На самом же деле у Гриценко в родном Омске семейный бизнес.

Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом


Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом


"Решаем вопросы по бизнесу"

- написал Роман в Инстаграм и опубликовал фото с папой.

Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом


Напомним, что теперь на все встречи Гриценко катается в солнечных очках из-за драки с нынешней подружкой Женей.

Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом

← Виктория Боня нарастила волосы нереальной длины Яна Рудковская выбирает невесту для 6-летнего сына →

Ключевые слова: Роман Гриценко

Количество просмотров: 2 951
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Поклонник Ольги Бузовой Роман Гриценко ушел с проекта Дом 2
Из-за Ольги Бузовой Роман Гриценко поругался с новой девушкой
Роман Гриценко прокомментировал совместный отпуск Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова
Роман Гриценко решил объяснить свой поцелуй с Ольгой Бузовой
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Кэти Топурия тайно встречается с Гуфом Не так давно, в одном из интервью Кэти Топурия была вынуждена ответить на вопрос об отношениях с Гуфом.
Валентин Юдашкин появился на субботнике после слухов об онкологии Многие заметили, что в последнее время Валентин Юдашкин старается не появляться на публике. Кутюрье сильно похудел и поседел.
Дочь Валерии 25-летняя Анна Шульгина экстренно прооперирована Об этом Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом SHENA?, рассказала сама на странице в Инстаграм.
Заплаканная Агата Муцениеце выглядит просто ужасно 30-летняя мама двоих детей и, казалось бы, счастливая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце находится в депрессии.
Регина Тодоренко восхитила откровенной фотографией после родов Ведущая Регина Тодоренко и до этого выкладывала фото, сделанные на море и на пляже, но животика на них видно не было.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.