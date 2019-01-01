Бывший ухажёр Ольги Бузовой оказался не простым парнем, а бизнесменом

Во время участия в шоу Роман говорил, что он - парень бедный, но все равно готов побороться за сердце Бузовой. На самом же деле у Гриценко в родном Омске семейный бизнес."Решаем вопросы по бизнесу"- написал Роман в Инстаграм и опубликовал фото с папой.Напомним, что теперь на все встречи Гриценко катается в солнечных очках из-за драки с нынешней подружкой Женей.