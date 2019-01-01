Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества

Вчера, 22:05
Популярный музыкальный дуэт Потапа и Насти Каменских перерос в настоящую семью.

Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества
Слухи о романе 38-летнего Потапа и 32-летней Насти Каменских ходили давно - пара их отрицала, однако, как теперь выяснилось, их тайные отношения всё же были правдой. Они познакомились 13 лет назад, когда Потап, будучи начинающим продюсером, искал певицу для своего проекта. Тогда певец был женат - он развелся четыре года назад и более ничего не мешало его отношениям с Каменских. И вот, наконец, дело дошло до свадьбы.

Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества


Свадьба проходит в одном из лучших ресторанов Киева Fabius - он полностью арендован для торжества. Интересно, что среди гостей замечена бывшая супруга Потапа.

Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества


Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества


Настя Каменских остановила свой выбор на изящном и сексуальном кружевном платье в пол, с декорированными рукавами и большим декольте. Сообщается, что наряд от киевского дизайнера обошелся певице в 5 тысяч долларов.

Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества

← Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллек...

Ключевые слова: Потап и Настя, Потап, Настя Каменских

Количество просмотров: 7 098
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Причиной раздора Насти Каменских и Потапа стала банальная ситуация
Поклонники наконец-то нашли доказательства романа Насти Каменских и Потапа
Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу
Потап впервые рассказал о свадьбе с Настей Каменских
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества Популярный музыкальный дуэт Потапа и Насти Каменских перерос в настоящую семью.
Модный дом Prada объявил об отказе от натурального меха в своих коллекциях Ещё один знаменитый модный дом отказался от натурального меха - Prada присоединятся к другим брендам, ранее исключившим мех из своих коллекций.
Анна Седокова разместила фото своей огромной груди Певица Анна Седокова умеет продемонстрировать всю красоту своих пышных форм.
Модель Виктория Лопырева испытывает психологический дискомфорт Угрызения совести связаны с тем, что у Виктории Лопырёвой есть большое желание отправиться в Канны, чтобы покрасоваться на красной дорожке кинофестиваля, но при этом она не хочет оставлять сына даже на три дня.
Лера Кудрявцева обновила блог первой фотосессией дочки Маши В данный момент Лера Кудрявцева с мужем Игорем и дочкой Машей отдыхают в Майями. Напомним, именно там Лера отметила свой 48-ой день рождения.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.