Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу: первые снимки с торжества

Слухи о романе 38-летнего Потапа и 32-летней Насти Каменских ходили давно - пара их отрицала, однако, как теперь выяснилось, их тайные отношения всё же были правдой. Они познакомились 13 лет назад, когда Потап, будучи начинающим продюсером, искал певицу для своего проекта. Тогда певец был женат - он развелся четыре года назад и более ничего не мешало его отношениям с Каменских. И вот, наконец, дело дошло до свадьбы.Свадьба проходит в одном из лучших ресторанов Киева Fabius - он полностью арендован для торжества. Интересно, что среди гостей замечена бывшая супруга Потапа.Настя Каменских остановила свой выбор на изящном и сексуальном кружевном платье в пол, с декорированными рукавами и большим декольте. Сообщается, что наряд от киевского дизайнера обошелся певице в 5 тысяч долларов.