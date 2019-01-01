Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео

Каждый из теперь уже супругов разместил в Инстаграм речь - начал Потап, а Настя продолжила.Фотографий катастрофически мало, поэтому фанаты тщательно стараются отыскать новые кадры.Один из эксклюзивных снимков появился в Инстаграм участника украинской группы The Maneken Евгения Филатова. Он кратенько написал: "Поздравляю!".И в принципе многие в комментариях недоумевают почему коллеги так скудно и как будто нехотя поздравляют пару. В связи с этим появилась мысль, а не пиар ли это ради рекламы новой песни?Многие уверены, что Потап не стал бы так измываться над Настей, которая открыто говорит в своих интервью, что хочет родить и поскорее.А вы как считаете пиар или нет?Отметим, что чуть позже появились видео с церемонии бракосочетания, смотря на которые в чувства Насти и Потапа сложно не поверить: