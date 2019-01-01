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Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео

Сегодня, 09:07
Вчера Потап и Настя Каменских публично объявили о том, что, наконец, спустя 13 лет работы "плечом к плечу" поженились.

Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео
Каждый из теперь уже супругов разместил в Инстаграм речь - начал Потап, а Настя продолжила.

Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Фотографий катастрофически мало, поэтому фанаты тщательно стараются отыскать новые кадры.

Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Один из эксклюзивных снимков появился в Инстаграм участника украинской группы The Maneken Евгения Филатова. Он кратенько написал: "Поздравляю!".

Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


И в принципе многие в комментариях недоумевают почему коллеги так скудно и как будто нехотя поздравляют пару. В связи с этим появилась мысль, а не пиар ли это ради рекламы новой песни?

Многие уверены, что Потап не стал бы так измываться над Настей, которая открыто говорит в своих интервью, что хочет родить и поскорее.

Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


А вы как считаете пиар или нет?

Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Друг слил в Сеть фото со свадьбы Потапа и Насти Каменских, а позже появилось и видео


Отметим, что чуть позже появились видео с церемонии бракосочетания, смотря на которые в чувства Насти и Потапа сложно не поверить:






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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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