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Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист

Сегодня, 09:13
40-летняя певица Ани Лорак после развода не стала долго горевать в одиночестве. Более того светская тусовка поговаривает, что новый избранник женат, но несмотря на это уже готов вести Ани в ЗАГС.

Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист
Речь идёт о легендарном нападающем сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Сергее Ребровом. Слухи о романе Сергея и Ани появились ещё в 2016 году, но в том же году этого Ребров женился.

Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист


А его супруга Анна родила ему ребенка.

Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист


В тот момент и Ани была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары родилась дочь София.

Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист


Теперь же известный в Киеве музыкальный продюсер Константин Алексеев убеждён, что Ребров и Лорак вновь возобновили отношения и даже могут пожениться.

"Я всегда считал, что Каролина должна была расписаться со своим футболистом Сережей. Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. Видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства", - цитирует слова Алексеева "Экспресс-газета".

Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист


Правда это или нет - узнать сложно, так как Ани Лорак крайне скрытна в вопросах личной жизни и старается ни о чём публике не рассказывать.

Пока она продолжает посещать светские мероприятия, например премию Moda Topical, которая прошла 22 мая в плавучем ресторане "Чайка" и наслаждаться самодостаточностью и работой над сольной карьерой.

Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист


Многие уверены, что Ани не стала бы разбивать семейную пару, тем более, где есть ребёнок.

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 507
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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