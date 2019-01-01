Новым любовником Ани Лорак стал женатый футболист

Речь идёт о легендарном нападающем сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Сергее Ребровом. Слухи о романе Сергея и Ани появились ещё в 2016 году, но в том же году этого Ребров женился.А его супруга Анна родила ему ребенка.В тот момент и Ани была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары родилась дочь София.Теперь же известный в Киеве музыкальный продюсер Константин Алексеев убеждён, что Ребров и Лорак вновь возобновили отношения и даже могут пожениться."Я всегда считал, что Каролина должна была расписаться со своим футболистом Сережей. Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. Видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства", - цитирует слова Алексеева "Экспресс-газета".Правда это или нет - узнать сложно, так как Ани Лорак крайне скрытна в вопросах личной жизни и старается ни о чём публике не рассказывать.Пока она продолжает посещать светские мероприятия, например премию Moda Topical, которая прошла 22 мая в плавучем ресторане "Чайка" и наслаждаться самодостаточностью и работой над сольной карьерой.Многие уверены, что Ани не стала бы разбивать семейную пару, тем более, где есть ребёнок.