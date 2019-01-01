Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах

44-летний актер решил совместить работу и отдых и отправился на Каннский кинофестиваль в компании своей девушки, 21-летней Камилы Морроне. Она сопровождала ДиКаприо на красной дорожке во время недавней премьеры его нового фильма "Однажды в Голливуде", теперь же сладкая парочка проводит время на яхте.Как известно, ни с кем, кроме моделей, звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо романов не заводит. Первые сообщения об отношениях с Камилой появились в западных изданиях зимой 2017-го года. Предыдущие романы актера заканчивались, в основном, довольно быстро, поэтому у Морроне, возможно, действительно есть шанс пойти под венец со знаменитым холостяком.