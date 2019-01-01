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Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах

Сегодня, 18:55
В сеть попали кадры с отдыха актера Леонардо ДиКаприо и модели Камилы Морроне.

Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах
44-летний актер решил совместить работу и отдых и отправился на Каннский кинофестиваль в компании своей девушки, 21-летней Камилы Морроне. Она сопровождала ДиКаприо на красной дорожке во время недавней премьеры его нового фильма "Однажды в Голливуде", теперь же сладкая парочка проводит время на яхте.

Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах


Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах


Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах


Как известно, ни с кем, кроме моделей, звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо романов не заводит. Первые сообщения об отношениях с Камилой появились в западных изданиях зимой 2017-го года. Предыдущие романы актера заканчивались, в основном, довольно быстро, поэтому у Морроне, возможно, действительно есть шанс пойти под венец со знаменитым холостяком.

Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах


Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах


Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах

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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Камила Морроне

Количество просмотров: 1 482
Автор: Katarina

Автор фото: pagesix.rom, etonline.com, pinkvilla.com, wirewag.com, instagram

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