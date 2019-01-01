Как известно, ни с кем, кроме моделей, звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо романов не заводит. Первые сообщения об отношениях с Камилой появились в западных изданиях зимой 2017-го года. Предыдущие романы актера заканчивались, в основном, довольно быстро, поэтому у Морроне, возможно, действительно есть шанс пойти под венец со знаменитым холостяком.
Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах
Сегодня, 18:55
В сеть попали кадры с отдыха актера Леонардо ДиКаприо и модели Камилы Морроне.
44-летний актер решил совместить работу и отдых и отправился на Каннский кинофестиваль в компании своей девушки, 21-летней Камилы Морроне. Она сопровождала ДиКаприо на красной дорожке во время недавней премьеры его нового фильма "Однажды в Голливуде", теперь же сладкая парочка проводит время на яхте.
Как известно, ни с кем, кроме моделей, звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо романов не заводит. Первые сообщения об отношениях с Камилой появились в западных изданиях зимой 2017-го года. Предыдущие романы актера заканчивались, в основном, довольно быстро, поэтому у Морроне, возможно, действительно есть шанс пойти под венец со знаменитым холостяком.
Как известно, ни с кем, кроме моделей, звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо романов не заводит. Первые сообщения об отношениях с Камилой появились в западных изданиях зимой 2017-го года. Предыдущие романы актера заканчивались, в основном, довольно быстро, поэтому у Морроне, возможно, действительно есть шанс пойти под венец со знаменитым холостяком.
← Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж Светлана Лобода показала фото младшей дочки в её первый день рождения →
Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Камила Морроне
Количество просмотров: 1 482
Количество просмотров: 1 482
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: pagesix.rom, etonline.com, pinkvilla.com, wirewag.com, instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: pagesix.rom, etonline.com, pinkvilla.com, wirewag.com, instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Светлана Лобода показала фото младшей дочки в её первый день рождения Младшей дочери певицы Светланы Лободы сегодня исполнился один годик.
Леонардо ДиКаприо и его избранница устроили романтический отдых в Каннах В сеть попали кадры с отдыха актера Леонардо ДиКаприо и модели Камилы Морроне.
Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж Дана Борисова совершает чрезвычайно странные действия для привлечения мужчин. При чём открыто рассказывает об этом в Инстаграм.
Настя Ивлеева не поняла шутку про сидение на лице и потребовала денег Ведущая Настя Ивлеева хоть и производит впечатление девушки яркой и местами взбалмошной, но в скандалах до сего момента замечена не была.