Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы

Прошло так много лет! А Дэвид и Виктория по сей день являются для многих эталоном семейного счастья. На них хотят равняться, за их жизнью следят и просто радуются.Сегодня 44-летнего Дэвида и 45-летнюю Викторию поздравляет чуть ли не весь мир.Конечно же супруги получили поздравления от детей.«С годовщиной. Люблю вас, мама и папа. Прекрасного дня вам сегодня»,- написал сын Бруклин, опубликовав фото Дэвида и Виктории из отпуска.После свои записи в блоге оставили 16-летний Ромео и 14-летний Крузо. Мальчики выложили свадебные фото родителей, подписав снимки так:"Вы не представляете, как я люблю вас, спасибо за то прекрасное время, которое мы проводим вместе. Люблю вас очень, мама и папа", "С 20-й годовщиной, лучшие родители",- прозвучали трогательные слова от Ромео и Круза.Мы присоединяемся к поздравлениям!