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Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы

Сегодня, 13:31
Ровно 20 лет назад футболист Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс (девичья фамилия "перчинки") в ирландском замке Латтрелстоун дали друг другу клятвы любви и верности.

Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы
Прошло так много лет! А Дэвид и Виктория по сей день являются для многих эталоном семейного счастья. На них хотят равняться, за их жизнью следят и просто радуются.

Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы


Сегодня 44-летнего Дэвида и 45-летнюю Викторию поздравляет чуть ли не весь мир.

Конечно же супруги получили поздравления от детей.

Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы


«С годовщиной. Люблю вас, мама и папа. Прекрасного дня вам сегодня»,

- написал сын Бруклин, опубликовав фото Дэвида и Виктории из отпуска.

Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы


После свои записи в блоге оставили 16-летний Ромео и 14-летний Крузо. Мальчики выложили свадебные фото родителей, подписав снимки так:
"Вы не представляете, как я люблю вас, спасибо за то прекрасное время, которое мы проводим вместе. Люблю вас очень, мама и папа", "С 20-й годовщиной, лучшие родители",

- прозвучали трогательные слова от Ромео и Круза.

Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы


Мы присоединяемся к поздравлениям!

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Ключевые слова: Виктория Бэкхем

Количество просмотров: 962
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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