Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы

Сегодня 44-летнего Дэвида и 45-летнюю Викторию поздравляет чуть ли не весь мир.
Конечно же супруги получили поздравления от детей.
«С годовщиной. Люблю вас, мама и папа. Прекрасного дня вам сегодня»,
- написал сын Бруклин, опубликовав фото Дэвида и Виктории из отпуска.
После свои записи в блоге оставили 16-летний Ромео и 14-летний Крузо. Мальчики выложили свадебные фото родителей, подписав снимки так:
"Вы не представляете, как я люблю вас, спасибо за то прекрасное время, которое мы проводим вместе. Люблю вас очень, мама и папа", "С 20-й годовщиной, лучшие родители",
- прозвучали трогательные слова от Ромео и Круза.
Мы присоединяемся к поздравлениям!