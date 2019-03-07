Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе

Тайна романа 23-летней певицы Дуа Липы и 20-летнего манекенщика Анвара Хадида не продержалась и трёх недель (тогда западные СМИ впервые сообщили об их отношениях) - на днях влюбленные сами выдали себя. Их заметили вместе на главном музыкальном фестивале Великобритании - British Summer Time Hyde Park Festival. Сладкая парочка обнималась и целовалась, не пытаясь прятаться от фотографов.Предыдущий бойфренд Дуа Липы также был из мира моды.