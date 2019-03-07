Предыдущий бойфренд Дуа Липы также был из мира моды.
Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе
Сегодня, 00:48
Популярная исполнительница Дуа Липа и младший брат сестёр Хадид Анвар перестали скрывать свои отношения.
Тайна романа 23-летней певицы Дуа Липы и 20-летнего манекенщика Анвара Хадида не продержалась и трёх недель (тогда западные СМИ впервые сообщили об их отношениях) - на днях влюбленные сами выдали себя. Их заметили вместе на главном музыкальном фестивале Великобритании - British Summer Time Hyde Park Festival. Сладкая парочка обнималась и целовалась, не пытаясь прятаться от фотографов.
Предыдущий бойфренд Дуа Липы также был из мира моды.
Предыдущий бойфренд Дуа Липы также был из мира моды.
← Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топало...
Ключевые слова: Дуа Липа, Анвар Хадид
Количество просмотров: 3 731
Количество просмотров: 3 731
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: eonline.com, footwearnews.com, youtube.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: eonline.com, footwearnews.com, youtube.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе Популярная исполнительница Дуа Липа и младший брат сестёр Хадид Анвар перестали скрывать свои отношения.
Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов сыграли вторую свадьбу в Италии.
Лера Кудрявцева попросила у подписчиков помощи из-за сильных болей Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в своём блоге на сильные головные боли.
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания В российском прокате фильм "Король Лев" стартует на день раньше, чем в США - 18 июля.