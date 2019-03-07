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Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе

Сегодня, 00:48
Популярная исполнительница Дуа Липа и младший брат сестёр Хадид Анвар перестали скрывать свои отношения.

Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе
Тайна романа 23-летней певицы Дуа Липы и 20-летнего манекенщика Анвара Хадида не продержалась и трёх недель (тогда западные СМИ впервые сообщили об их отношениях) - на днях влюбленные сами выдали себя. Их заметили вместе на главном музыкальном фестивале Великобритании - British Summer Time Hyde Park Festival. Сладкая парочка обнималась и целовалась, не пытаясь прятаться от фотографов.

Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе


Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе


Предыдущий бойфренд Дуа Липы также был из мира моды.

Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе

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Ключевые слова: Дуа Липа, Анвар Хадид

Количество просмотров: 3 731
Автор: Katarina

Автор фото: eonline.com, footwearnews.com, youtube.com

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