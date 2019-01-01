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Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером

Вчера, 20:39
Сегодня множество изданий сообщило, что бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган нашел новую любовь.

Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером
По информации СМИ, основанной всего на одной недавней фотографии, 46-летний Виторган закрутил роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе, которая также совсем недавно рассталась со своим супругом Кириллом Плетневым.

Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером


На снимке Виторган и Нинидзе запечатлены в качестве зрителей спектакля "Нод", прошедшего на ВДНХ. Актер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, а Нинидзе сразу пресекла распространяющиеся слухи: "Почему люди сделали выводы по одному кадру. Личную жизнь я вообще не комментирую. Я сейчас развожусь и мне не до этого".

Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером


Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером

← Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пласт... Наталья Водянова показала фигуру в винтажном белом бикини →

Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак, Нино Нинидзе

Количество просмотров: 6 864
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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