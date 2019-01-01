Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером

По информации СМИ, основанной всего на одной недавней фотографии, 46-летний Виторган закрутил роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе, которая также совсем недавно рассталась со своим супругом Кириллом Плетневым.На снимке Виторган и Нинидзе запечатлены в качестве зрителей спектакля "Нод", прошедшего на ВДНХ. Актер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, а Нинидзе сразу пресекла распространяющиеся слухи: "Почему люди сделали выводы по одному кадру. Личную жизнь я вообще не комментирую. Я сейчас развожусь и мне не до этого".