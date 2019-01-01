На снимке Виторган и Нинидзе запечатлены в качестве зрителей спектакля "Нод", прошедшего на ВДНХ. Актер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, а Нинидзе сразу пресекла распространяющиеся слухи: "Почему люди сделали выводы по одному кадру. Личную жизнь я вообще не комментирую. Я сейчас развожусь и мне не до этого".
Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером
Вчера, 20:39
Сегодня множество изданий сообщило, что бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган нашел новую любовь.
По информации СМИ, основанной всего на одной недавней фотографии, 46-летний Виторган закрутил роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе, которая также совсем недавно рассталась со своим супругом Кириллом Плетневым.
На снимке Виторган и Нинидзе запечатлены в качестве зрителей спектакля "Нод", прошедшего на ВДНХ. Актер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, а Нинидзе сразу пресекла распространяющиеся слухи: "Почему люди сделали выводы по одному кадру. Личную жизнь я вообще не комментирую. Я сейчас развожусь и мне не до этого".
На снимке Виторган и Нинидзе запечатлены в качестве зрителей спектакля "Нод", прошедшего на ВДНХ. Актер пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, а Нинидзе сразу пресекла распространяющиеся слухи: "Почему люди сделали выводы по одному кадру. Личную жизнь я вообще не комментирую. Я сейчас развожусь и мне не до этого".
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Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак, Нино Нинидзе
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Количество просмотров: 6 864
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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