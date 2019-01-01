Но, конечно, без пышного торжества всё равно не обойдется - вечеринка пройдет уже в октябре. Напомним, что роман Дженнифер и Кука начался около года назад.
Дженнифер Лоуренс тайно пошла под венец
Вчера, 21:03
Актриса Дженнифер Лоуренс и её избранник сыграли тайную свадьбу.
По сообщениям западных изданий, бракосочетание 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего галериста Кука Марони было более чем скромным - брак был заключен в Нью-Йорке, молодоженов сопровождали телохранители, а также пара друзей и фотограф. В качестве свадебных нарядов выступили джинсы и белые толстовки.
Но, конечно, без пышного торжества всё равно не обойдется - вечеринка пройдет уже в октябре. Напомним, что роман Дженнифер и Кука начался около года назад.
Но, конечно, без пышного торжества всё равно не обойдется - вечеринка пройдет уже в октябре. Напомним, что роман Дженнифер и Кука начался около года назад.
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Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс, Кук Марони
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Количество просмотров: 2 821
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: brecorder.com, pinterest.com, narcity.com, hype.me
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Автор фото: brecorder.com, pinterest.com, narcity.com, hype.me
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