Дженнифер Лоуренс тайно пошла под венец

По сообщениям западных изданий, бракосочетание 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего галериста Кука Марони было более чем скромным - брак был заключен в Нью-Йорке, молодоженов сопровождали телохранители, а также пара друзей и фотограф. В качестве свадебных нарядов выступили джинсы и белые толстовки.Но, конечно, без пышного торжества всё равно не обойдется - вечеринка пройдет уже в октябре. Напомним, что роман Дженнифер и Кука начался около года назад.