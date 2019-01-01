За музыкальную часть вечера отвечали певицы Светлана Лобода и Глюк'оzа, а также группа "Моральный кодекс". Благодаря запрету на гаджеты, в сети действительно нет снимков с торжества, кроме единственного фото, выложенного самой Паулиной Андреевой. На нём актриса запечатлена в роскошном платье от Maison Bohemique. Всего для свадьбы было выбрано два наряда этого бренда - во второе короткое платье Андреева облачилась ближе к концу вечеринки.
Секретная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: первое фото
Сегодня, 03:31
Одна из самых ожидаемых свадеб года состоялась на малой родине невесты - в Санкт-Петербурге, - режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева попросили гостей отказаться от мобильных устройств.
Всё ради того, чтобы за пределы Юсуповского дворца, где и проходило свадебное торжество, не просочился ни один снимок. Известно, что на банкете присутствовало около 200 гостей - среди них множество российских знаменитостей, в том числе, совсем недавно сыгравшие собственную свадьбу Ксения Собчак и Константин Богомолов.
За музыкальную часть вечера отвечали певицы Светлана Лобода и Глюк'оzа, а также группа "Моральный кодекс". Благодаря запрету на гаджеты, в сети действительно нет снимков с торжества, кроме единственного фото, выложенного самой Паулиной Андреевой. На нём актриса запечатлена в роскошном платье от Maison Bohemique. Всего для свадьбы было выбрано два наряда этого бренда - во второе короткое платье Андреева облачилась ближе к концу вечеринки.
За музыкальную часть вечера отвечали певицы Светлана Лобода и Глюк'оzа, а также группа "Моральный кодекс". Благодаря запрету на гаджеты, в сети действительно нет снимков с торжества, кроме единственного фото, выложенного самой Паулиной Андреевой. На нём актриса запечатлена в роскошном платье от Maison Bohemique. Всего для свадьбы было выбрано два наряда этого бренда - во второе короткое платье Андреева облачилась ближе к концу вечеринки.
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Ключевые слова: Паулина Андреева, Федор Бондарчук
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram.com, pinterest.com
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Секретная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: первое фото Одна из самых ожидаемых свадеб года состоялась на малой родине невесты - в Санкт-Петербурге, - режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева попросили гостей отказаться от мобильных устройств.
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