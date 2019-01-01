Секретная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: первое фото

Всё ради того, чтобы за пределы Юсуповского дворца, где и проходило свадебное торжество, не просочился ни один снимок. Известно, что на банкете присутствовало около 200 гостей - среди них множество российских знаменитостей, в том числе, совсем недавно сыгравшие собственную свадьбу Ксения Собчак и Константин Богомолов.За музыкальную часть вечера отвечали певицы Светлана Лобода и Глюк'оzа, а также группа "Моральный кодекс". Благодаря запрету на гаджеты, в сети действительно нет снимков с торжества, кроме единственного фото, выложенного самой Паулиной Андреевой. На нём актриса запечатлена в роскошном платье от Maison Bohemique. Всего для свадьбы было выбрано два наряда этого бренда - во второе короткое платье Андреева облачилась ближе к концу вечеринки.