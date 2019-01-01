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Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно

Сегодня, 09:45
Настя Каменских и Потап одна из самых заметных пар российского и украинского шоу-бизнеса. Как же радовались фанаты дуэта, когда узнали о долгожданной свадьбе артистов.

Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно
Напомним, 23 мая 2019 года Каменских и Потап сыграли свадьбу и официально стали мужем и женой.

Несмотря на то, что Настя уже не первый год в интервью говорит о том, что хочет детей, после свадьбы пара продолжает заниматься работой, записывать песни и ездить на гастроли. Только теперь Каменских открыто признаётся, что ей невероятно сложно даётся расставание с Потапом:

"Так не хочется расставаться, пусть и на денёчек! Я в Харьков на концерт, Лешка домой. У моего медвежонка сегодня большой день, вышел новый альбом и клип. Так, что вы можете уже скачивать, смотреть и слушать. Это были такие сладкие четыре дня нашего побега!",

- признаётся артистка.

Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно


Поклонники напомнили Насте, что годы идут, всех денег не заработаешь, поэтому следует задуматься о беременности уже сегодня.

Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно


Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 1 768
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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