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Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо

Сегодня, 21:17
Instagram-модель и победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина стала супругой топ-менеджера "Газпром-Медиа".

Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо
Бракосочетание 25-летней Дарьи Клюкиной и 39-летнего Владимира Чопова состоялось ещё две недели назад в Москве, однако пышная свадьба состоялась только на днях. Местом торжества был выбрал старинный особняк в Италии, с красивейшим видом на озеро Комо.

Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо


Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо


Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо


Территория была украшена композициями из белых цветов, живой музыкой гостей развлекал небольшой оркестр. На фото, появившемся в сети, можно не только оценить платье невесты от знаменитого дизайнера Эли Сааба, но и увидеть одних из звездных гостей, являющихся друзьями Дарьи - Яну Рудковскую и Диму Билана.

Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо


Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо


Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо


Дарья Клюкина сыграла свадьбу в роскошном особняке на озере Комо

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Ключевые слова: Дарья Клюкина, Владимир Чопов, Дима Билан, Яна Рудковская

Количество просмотров: 910
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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