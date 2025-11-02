Джеймс МакЭвой и его избранница сыграли тайную свадьбу

Секрет молодоженов для СМИ раскрыл один из друзей голливудской звезды - с его слов, сообщают западные издания, стало известно, что пара сыграла свадьбу ещё в прошлом месяце. Как и полагается для таких тайных мероприятий, на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники.Роман 40-летнего МакЭвоя и 40-летней Лизы Либерати начался два года назад, а впервые они познакомились четыре года назад на съемочной площадке. Однако в то время Джеймс ещё состоял в своём первом браке, и об отношениях с Лизой стало известно лишь спустя несколько месяцев после того, как он развелся. От первой супруги у актера есть сын.