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Джеймс МакЭвой и его избранница сыграли тайную свадьбу

Сегодня, 01:42
Актер Джеймс МакЭвой тайно женился во второй раз.

Джеймс МакЭвой и его избранница сыграли тайную свадьбу
Секрет молодоженов для СМИ раскрыл один из друзей голливудской звезды - с его слов, сообщают западные издания, стало известно, что пара сыграла свадьбу ещё в прошлом месяце. Как и полагается для таких тайных мероприятий, на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

Джеймс МакЭвой и его избранница сыграли тайную свадьбу


Джеймс МакЭвой и его избранница сыграли тайную свадьбу


Роман 40-летнего МакЭвоя и 40-летней Лизы Либерати начался два года назад, а впервые они познакомились четыре года назад на съемочной площадке. Однако в то время Джеймс ещё состоял в своём первом браке, и об отношениях с Лизой стало известно лишь спустя несколько месяцев после того, как он развелся. От первой супруги у актера есть сын.

Джеймс МакЭвой и его избранница сыграли тайную свадьбу

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Ключевые слова: Джеймс МакЭвой, Лиза Либерати

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Автор: Katarina

Автор фото: who.com.au, instagram.com, msn.com

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