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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу

07.11.19 / 20:36
Актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов поженились.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу
Именно такую информацию уже распространило множество изданий. Источники ссылаются на тв-передачу режиссера Федора Бондарчука "Кино в деталях", гостем которой на днях и стал Евгений Цыганов. Бондарчук, недавно женившийся на актрисе Паулине Андреевой, обратил внимание, что у Цыганова такое же кольцо, как и у него самого, то есть обручальное. Актер отказался продолжать беседу на эту тему.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу


На руке Юлии Снигирь также было замечено кольцо. Сообщается, что свадьба пары могла состояться ещё в прошлом месяце. Напомним, что у актеров подрастает совместный сын.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу


Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу

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Ключевые слова: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Количество просмотров: 3 406
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, youtube.com

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