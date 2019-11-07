Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу

Именно такую информацию уже распространило множество изданий. Источники ссылаются на тв-передачу режиссера Федора Бондарчука "Кино в деталях", гостем которой на днях и стал Евгений Цыганов. Бондарчук, недавно женившийся на актрисе Паулине Андреевой, обратил внимание, что у Цыганова такое же кольцо, как и у него самого, то есть обручальное. Актер отказался продолжать беседу на эту тему.На руке Юлии Снигирь также было замечено кольцо. Сообщается, что свадьба пары могла состояться ещё в прошлом месяце. Напомним, что у актеров подрастает совместный сын.