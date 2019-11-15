Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе

18-летняя Кайя Гербер, которую с первого появления на подиуме называют одной из самых красивых моделей современности, встречается с 25-летним Питом Дэвидсоном. Информацию о романе, ещё месяц назад считавшуюся практически слухом, девушка подтвердила сама - романтической прогулкой по Нью-Йорку со своим избранником.За Гербер значатся неподтвержденные отношения с манекенщиком, тогда как у Дэвидсона довольно богатый "послужной список" романов - только за последние пару лет он крутил отношения с актрисой Кейт Бекинсейл, с дочерью актрисы Энди Макдауэлл и даже заключил помолвку с певицей Арианой Гранде, которая затем была расторгнута. Станет ли Кайя просто очередной победой Пита или он действительно нашел свою любовь, покажет время.