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Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе

15.11.19 / 21:02
Дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд и звезда подиумов Кайя Гербер подтвердила роман с Питом Дэвидсоном.

Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе
18-летняя Кайя Гербер, которую с первого появления на подиуме называют одной из самых красивых моделей современности, встречается с 25-летним Питом Дэвидсоном. Информацию о романе, ещё месяц назад считавшуюся практически слухом, девушка подтвердила сама - романтической прогулкой по Нью-Йорку со своим избранником.

Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе


Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе


За Гербер значатся неподтвержденные отношения с манекенщиком, тогда как у Дэвидсона довольно богатый "послужной список" романов - только за последние пару лет он крутил отношения с актрисой Кейт Бекинсейл, с дочерью актрисы Энди Макдауэлл и даже заключил помолвку с певицей Арианой Гранде, которая затем была расторгнута. Станет ли Кайя просто очередной победой Пита или он действительно нашел свою любовь, покажет время.

Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе


Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе


Официально: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон вместе

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Ключевые слова: Кайя Гербер, Пит Дэвидсон, Синди Кроуфорд

Количество просмотров: 2 977
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, pinterest.com, etonline.com, vogue.com

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