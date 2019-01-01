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55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей

Сегодня, 03:24
Актер Киану Ривз, похоже, собрался покончить со своей холостяцкой жизнью - вот-вот состоится его свадьба с Александрой Грант.

55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей
Именно такую новость распространяет множество западных изданий. Художница Александра Грант младше актера на 9 лет, они являются давними друзьями. Напомним, что первый брак Киану Ривза мог состояться ещё в далёком 1999 году - тогда он и его возлюбленная актриса Дженнифер Сайм ожидали появления на свет первенца, однако девочка родилась мёртвой. Это был страшный удар для пары, но затем последовала ещё трагедия - спустя два года Дженнифер разбилась в автокатастрофе, и Киану остался в полном одиночестве.

55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей


55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей


Грант была рядом с Ривзом в самые тяжелые моменты его жизни, и буквально вырвала его из состояния глубокой депрессии, помогая вернуться к полноценной жизни.

55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей


Вероятно, именно эти испытания и скрепили их отношения, которые теперь переросли в большую любовь. Некоторое время назад пара обручилась, и теперь готовится к свадьбе - это важное событие в жизни Киану и Александры рассекретил приятель голливудской звезды. Фотографы запечатлели пару в начале текущего месяца на мероприятии в одном из музеев Лос-Анджелеса - они больше не скрывают свой роман.

55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей

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Ключевые слова: Киану Ривз, Александра Грант

Количество просмотров: 1 521
Автор: Katarina

Автор фото: cheatsheet.com, businessinsider.com, instagram.com

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