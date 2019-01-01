55-летний Киану Ривз впервые женится: тайное обручение с избранницей

Именно такую новость распространяет множество западных изданий. Художница Александра Грант младше актера на 9 лет, они являются давними друзьями. Напомним, что первый брак Киану Ривза мог состояться ещё в далёком 1999 году - тогда он и его возлюбленная актриса Дженнифер Сайм ожидали появления на свет первенца, однако девочка родилась мёртвой. Это был страшный удар для пары, но затем последовала ещё трагедия - спустя два года Дженнифер разбилась в автокатастрофе, и Киану остался в полном одиночестве.Грант была рядом с Ривзом в самые тяжелые моменты его жизни, и буквально вырвала его из состояния глубокой депрессии, помогая вернуться к полноценной жизни.Вероятно, именно эти испытания и скрепили их отношения, которые теперь переросли в большую любовь. Некоторое время назад пара обручилась, и теперь готовится к свадьбе - это важное событие в жизни Киану и Александры рассекретил приятель голливудской звезды. Фотографы запечатлели пару в начале текущего месяца на мероприятии в одном из музеев Лос-Анджелеса - они больше не скрывают свой роман.