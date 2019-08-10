Впрочем, некоторые поклонники актрисы уверены, что встреча Моники и Николаса не что иное, как просто дружеское общение. Так это или нет, покажет время, однако новое фото всё же подтверждает слова Беллуччи, сказанные ею в период отношений: "Я влюблена и очень счастлива. Я нашла человека, который понимает и принимает меня и мой образ жизни".
Моника Беллуччи вернулась к бывшему возлюбленному
Сегодня, 03:32
Актрису Монику Беллуччи вновь заметили в компании Николаса Лефевра.
О расставании 55-летней звезды и 36-летнего художника стало известно минувшим летом - западные издания сообщали, что Моника и Николас остались хорошими друзьями. Теперь же, когда фотографы запечатлели Беллуччи и Лефевра вместе на прогулке в Париже, сообщения о возобновлении звездного романа не заставили себя долго ждать.
Впрочем, некоторые поклонники актрисы уверены, что встреча Моники и Николаса не что иное, как просто дружеское общение. Так это или нет, покажет время, однако новое фото всё же подтверждает слова Беллуччи, сказанные ею в период отношений: "Я влюблена и очень счастлива. Я нашла человека, который понимает и принимает меня и мой образ жизни".
Впрочем, некоторые поклонники актрисы уверены, что встреча Моники и Николаса не что иное, как просто дружеское общение. Так это или нет, покажет время, однако новое фото всё же подтверждает слова Беллуччи, сказанные ею в период отношений: "Я влюблена и очень счастлива. Я нашла человека, который понимает и принимает меня и мой образ жизни".
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Ключевые слова: Моника Беллуччи, Николас Лефевр
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Количество просмотров: 2 834
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: superstars.news, celebsfirst.com, 123ru.net, gotceleb.com, newsreport.ge
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Автор фото: superstars.news, celebsfirst.com, 123ru.net, gotceleb.com, newsreport.ge
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