Моника Беллуччи вернулась к бывшему возлюбленному

О расставании 55-летней звезды и 36-летнего художника стало известно минувшим летом - западные издания сообщали, что Моника и Николас остались хорошими друзьями. Теперь же, когда фотографы запечатлели Беллуччи и Лефевра вместе на прогулке в Париже, сообщения о возобновлении звездного романа не заставили себя долго ждать.Впрочем, некоторые поклонники актрисы уверены, что встреча Моники и Николаса не что иное, как просто дружеское общение. Так это или нет, покажет время, однако новое фото всё же подтверждает слова Беллуччи, сказанные ею в период отношений: "Я влюблена и очень счастлива. Я нашла человека, который понимает и принимает меня и мой образ жизни".