Недавно Стелла специально приехала к Кристен в штат Джорджия, где та снималась в очередном фильме - по словам очевидцев, девушки проводили всё свободное от съёмок время вместе. Ни одна из звезд пока никак не прокомментировала появившуюся информацию. Напомним, у Стюарт было несколько романов с девушками - в их число входят певица и актриса Стефани Соколински (Соко), актриса Алисия Каргайл - от неё Кристен ушла к Соко, но затем вернулась.
Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret
Сегодня, 03:13
Актриса Кристен Стюарт нашла себе новую возлюбленную.
Настоящую сенсацию сообщили журналисты заокеанских изданий - Кристен Стюарт встречается с одной из самых красивых моделей мира Стеллой Максвелл. "Ангелу" бренда Victoria's Secret, вероятно, покоряются не только мужские сердца.
Недавно Стелла специально приехала к Кристен в штат Джорджия, где та снималась в очередном фильме - по словам очевидцев, девушки проводили всё свободное от съёмок время вместе. Ни одна из звезд пока никак не прокомментировала появившуюся информацию. Напомним, у Стюарт было несколько романов с девушками - в их число входят певица и актриса Стефани Соколински (Соко), актриса Алисия Каргайл - от неё Кристен ушла к Соко, но затем вернулась.
Недавно Стелла специально приехала к Кристен в штат Джорджия, где та снималась в очередном фильме - по словам очевидцев, девушки проводили всё свободное от съёмок время вместе. Ни одна из звезд пока никак не прокомментировала появившуюся информацию. Напомним, у Стюарт было несколько романов с девушками - в их число входят певица и актриса Стефани Соколински (Соко), актриса Алисия Каргайл - от неё Кристен ушла к Соко, но затем вернулась.
← Анджелина Джоли пошла на перемирие с Б...
Ключевые слова: Кристен Стюарт, Стелла Максвелл
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Количество просмотров: 21 307
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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