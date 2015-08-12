Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret

Сегодня, 03:13
Актриса Кристен Стюарт нашла себе новую возлюбленную.

Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret
Настоящую сенсацию сообщили журналисты заокеанских изданий - Кристен Стюарт встречается с одной из самых красивых моделей мира Стеллой Максвелл. "Ангелу" бренда Victoria's Secret, вероятно, покоряются не только мужские сердца.

Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret


Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret


Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret


Недавно Стелла специально приехала к Кристен в штат Джорджия, где та снималась в очередном фильме - по словам очевидцев, девушки проводили всё свободное от съёмок время вместе. Ни одна из звезд пока никак не прокомментировала появившуюся информацию. Напомним, у Стюарт было несколько романов с девушками - в их число входят певица и актриса Стефани Соколински (Соко), актриса Алисия Каргайл - от неё Кристен ушла к Соко, но затем вернулась.

Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret


Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret

← Анджелина Джоли пошла на перемирие с Б...

Ключевые слова: Кристен Стюарт, Стелла Максвелл

Количество просмотров: 21 307
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кристен Стюарт представила свою возлюбленную отцу
Бывшая возлюбленная Кристен Стюарт не может простить ей разрыв отношений
Новая пассия Кристен Стюарт рассказала о романе с актрисой
Кристен Стюарт официально стала лицом Chanel
Самое популярное за неделю
Комментарии
Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret Актриса Кристен Стюарт нашла себе новую возлюбленную.
Анджелина Джоли пошла на перемирие с Брэдом Питтом Главная пара Голливуда, актриса Анджелина Джоли и актер Брэд Питт перевернули новую страницу в деле развода.
Ева Лонгория показала фантастическую фигуру в купальнике и лицо без капли макияжа 41-летняя актриса Ева Лонгория отметила Рождество на тропическом пляже.
Анна Седокова снова беременна Певица Анна Седокова станет мамой в третий раз.
Филипп Киркоров шокировал подписчиков безвкусным нарядом Певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма в странном образе.
Юлия Проскурякова пришла на детское мероприятие в откровенном наряде Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова поразила публику неуместным образом.
Оксана Акиньшина показала живот на 9-м месяце беременности Актриса Оксана Акиньшина вновь станет мамой со дня на день.
Алёна Водонаева порадовала подписчиков детским фото у ёлочки Телеведущая Алёна Водонаева показала редкое фото из домашнего архива.
Репутация Брэда Питта может быть испорчена из-за сына Голливудский актер Брэд Питт попал в очередной водоворот громкого развода с Анджелиной Джоли.
В сети появилось последнее прижизненное фото Джорджа Майкла Знаменитый певец Джордж Майкл незадолго до смерти изменился до неузнаваемости.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.