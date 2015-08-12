Кристен Стюарт закрутила роман с «ангелом» Victoria's Secret

Настоящую сенсацию сообщили журналисты заокеанских изданий - Кристен Стюарт встречается с одной из самых красивых моделей мира Стеллой Максвелл. "Ангелу" бренда Victoria's Secret, вероятно, покоряются не только мужские сердца.Недавно Стелла специально приехала к Кристен в штат Джорджия, где та снималась в очередном фильме - по словам очевидцев, девушки проводили всё свободное от съёмок время вместе. Ни одна из звезд пока никак не прокомментировала появившуюся информацию. Напомним, у Стюарт было несколько романов с девушками - в их число входят певица и актриса Стефани Соколински (Соко), актриса Алисия Каргайл - от неё Кристен ушла к Соко, но затем вернулась.