Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева определились с датой свадьбы

Напомним, что свадьба звездной пары уже должна была состояться ранее, однако торжество решено было перенести на неопределённый срок из-за повышенного внимания со стороны СМИ. Сегодня стало известно, что свадьба состоится летом этого года, в июне. Считается, что именно роман с Андреевой разрушил брак Бондарчука и его супруги Светланы.По сообщениям некоторых изданий, ссылающихся на близкое окружение будущих супругов, пышное торжество пройдёт в Испании.