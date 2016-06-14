По сообщениям некоторых изданий, ссылающихся на близкое окружение будущих супругов, пышное торжество пройдёт в Испании.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева определились с датой свадьбы
Вчера, 17:39
Режиссер Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева поженятся со второй попытки.
Напомним, что свадьба звездной пары уже должна была состояться ранее, однако торжество решено было перенести на неопределённый срок из-за повышенного внимания со стороны СМИ. Сегодня стало известно, что свадьба состоится летом этого года, в июне. Считается, что именно роман с Андреевой разрушил брак Бондарчука и его супруги Светланы.
По сообщениям некоторых изданий, ссылающихся на близкое окружение будущих супругов, пышное торжество пройдёт в Испании.
По сообщениям некоторых изданий, ссылающихся на близкое окружение будущих супругов, пышное торжество пройдёт в Испании.
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Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева
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Количество просмотров: 7 865
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: spletnik, gettyimages, starhit
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Автор фото: spletnik, gettyimages, starhit
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