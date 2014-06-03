Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного

Но зоркие поклонники Юлианны Карауловой обратили внимание не только на колечко, но и на измененный цвет волос - он стал значительно темнее.Девушка поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время визита на Новое радио, где она хвастается своим помолвочным колечком перед радио ведущей Алисой Селезневой."Мелочь, а подружке неприятно" - пошутила Караулова в блоге.Несмотря на то, что смысл у фото был другой, подписчики стали активно обсуждать новый цвет волос Юлианны:"Новый цвет волос?Тебе очень идёт""Syper цвет волос он очень тебе к лицу !""Вау, новый цвет волос тебе очень идет"Ниже фото для сравнения, когда Юлианна была еще блондинкой: