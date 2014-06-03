Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного

Девушка поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время визита на Новое радио, где она хвастается своим помолвочным колечком перед радио ведущей Алисой Селезневой.
"Мелочь, а подружке неприятно" - пошутила Караулова в блоге.
Несмотря на то, что смысл у фото был другой, подписчики стали активно обсуждать новый цвет волос Юлианны:
"Новый цвет волос?Тебе очень идёт"
"Syper цвет волос он очень тебе к лицу !"
"Вау, новый цвет волос тебе очень идет"
Ниже фото для сравнения, когда Юлианна была еще блондинкой: