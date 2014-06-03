Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного

Сегодня, 01:46
Певица Юлианна Караулова и продюсер Андрей Черный после многих лет друбы и отношений решили узаконить свои отношения.

Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного
Но зоркие поклонники Юлианны Карауловой обратили внимание не только на колечко, но и на измененный цвет волос - он стал значительно темнее.

Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного


Девушка поделилась с подписчиками снимком, сделанным во время визита на Новое радио, где она хвастается своим помолвочным колечком перед радио ведущей Алисой Селезневой.

Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного


"Мелочь, а подружке неприятно" - пошутила Караулова в блоге.

Несмотря на то, что смысл у фото был другой, подписчики стали активно обсуждать новый цвет волос Юлианны:

"Новый цвет волос?Тебе очень идёт"

"Syper цвет волос он очень тебе к лицу !"

"Вау, новый цвет волос тебе очень идет"

Ниже фото для сравнения, когда Юлианна была еще блондинкой:

Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного

← Глюкоза постеснялась публиковать в бл... Алла Пугачева появилась на премьере ф... →

Ключевые слова: Юлианна Караулова

Количество просмотров: 2 353
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Вечная блондинка Ханна кардинально изменила цвет волос
Ольга Бузова сменила цвет волос и помолодела
Серена Уильямс сменила цвет волос на зеленый
Леди Гага кардинально сменила цвет волос
Самое популярное за неделю
Комментарии
Звёзды собрались на премьере фильма «Притяжение» В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась, пожалуй, самая громкая российская премьера наступившего года.
Фёдор Бондарчук произвёл фурор, появившись на премьере «Притяжения» с Паулиной Андреевой Режиссер "Притяжения" Фёдор Бондарчук пришел на премьеру со своей возлюбленной.
Ксения Собчак посетила премьеру «Притяжения» в белых кедах Телеведущая Ксения Собчак появилась на дорожке торжественной премьеры.
Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Притяжение» в мини-платье Певица Алла Пугачева посетила светскую премьеру нашумевшего блокбастера в смелом наряде.
Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от Андрея Чёрного Певица Юлианна Караулова и продюсер Андрей Черный после многих лет друбы и отношений решили узаконить свои отношения.
Глюкоза постеснялась публиковать в блоге видео с голосом Сергея Шнурова Певица Наталья Ионова, она же Глюк'оZа, часто выкладывает в блог неожиданную информацию о себе, на этот раз поводом для обсуждения стал вес звезды.
Тарзан опубликовал неприличное видео своего мужского достоинства Муж певицы Наташи Королевой, Сергей Глушко - он же Тарзан, ужаснул подписчиковчрезмерно пошлым видео, которое танцор опубликовал в Инстаграм.
Тимати совершил отчаяный прыжок в воду с огромной скалы (видео) Певец и бизнесмен Тимати - большой любитель острых ощущений, но, кажется, что на этот раз он совсем забыл о безопасности.
Звезды будут играть по правилам Алины Байбановой На днях в модном ресторанном доме «Булошная» звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса пройдут тестовые психологические игры, раскрывающие степень их взаимопонимания со своими детьми.
Обнаженная Анджелина Джоли представила новый парфюм Голливудская звезда Анджелина Джоли стала лицом нового аромата от парфюмерного дома Guerlain.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.