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Нюша перестала скрывать своего избранника

Вчера, 22:47
Певица Нюша впервые вышла в свет со своим возлюбленным.

Нюша перестала скрывать своего избранника
Наставница шоу "Голос. Дети" рассекретила своего жениха - Нюша появилась на премьере фильма в компании чиновника Игоря Сивова. Некоторое время назад он сделал певице предложение.

Нюша перестала скрывать своего избранника


Счастливое событие произошло во время романтического отдыха пары в Кении.

Нюша перестала скрывать своего избранника


Нюша до последнего скрывала свой роман, а её возлюбленный, в свою очередь, даже после сообщений об их отношениях, продолжал оставаться в тени. Пышная свадьба намечена на лето этого года.

Нюша перестала скрывать своего избранника


Нюша перестала скрывать своего избранника

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 21 619
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, 7d

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