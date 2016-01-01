Нюша перестала скрывать своего избранника

Наставница шоу "Голос. Дети" рассекретила своего жениха - Нюша появилась на премьере фильма в компании чиновника Игоря Сивова. Некоторое время назад он сделал певице предложение.Счастливое событие произошло во время романтического отдыха пары в Кении.Нюша до последнего скрывала свой роман, а её возлюбленный, в свою очередь, даже после сообщений об их отношениях, продолжал оставаться в тени. Пышная свадьба намечена на лето этого года.