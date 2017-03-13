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Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной

Сегодня, 16:25
Курбан Омаров и Ксения Бородина являются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, как минимум благодаря тому, что сами постоянно дают поводы для обсуждения своих отношений.

Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной




Сегодня Курбан поведал подписчикам о том, как и когда впервые встретил Бородину.

"Ровно шесть лет назад я встретил эту девочку на премии Mtv (12.03.11) Я подколол ее по поводу ее наряда, она естественно ответила мне тем же, так мы и стали друзьями. Часто созванивались, встречались, болтали о том о сём. Единственное я тогда и не подозревал , что все, что я расскажу будет использовано против меня в совместной жизни))"

- написал о в Инстаграм и приложил тот самый снимок наряда Ксюши.

Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной


Из фразы о том, что слова будут использованы против него, можно лишь сделать вывод, что теперь он чаще скрывает от жены свои чувства. Наверно отсюда и измены, которые еще год назад обсуждала вся сеть.

Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной


Пожелаем паре делиться лишь хорошими воспоминаниями и новостями.

Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 5 382
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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