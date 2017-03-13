Курбан Омаров рассказал о первой встрече с Ксенией Бородиной

Сегодня Курбан поведал подписчикам о том, как и когда впервые встретил Бородину."Ровно шесть лет назад я встретил эту девочку на премии Mtv (12.03.11) Я подколол ее по поводу ее наряда, она естественно ответила мне тем же, так мы и стали друзьями. Часто созванивались, встречались, болтали о том о сём. Единственное я тогда и не подозревал , что все, что я расскажу будет использовано против меня в совместной жизни))"- написал о в Инстаграм и приложил тот самый снимок наряда Ксюши.Из фразы о том, что слова будут использованы против него, можно лишь сделать вывод, что теперь он чаще скрывает от жены свои чувства. Наверно отсюда и измены, которые еще год назад обсуждала вся сеть.Пожелаем паре делиться лишь хорошими воспоминаниями и новостями.