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Юлианна Караулова подала заявление в загс

Вчера, 23:58
28-летняя певица Юлианна Караулова определилась с датой свадьбы.

Юлианна Караулова подала заявление в загс
Экс-участница телепроекта "Фабрика звезд" и поп-группы "5sta family" собирается замуж за музыкального продюсера Андрея Черного. Сегодня влюбленные посетили загс и подали заявление.

Пока ничего о самой свадьбе неизвестно. Да и сами молодожены никакой информацией в социальной сети еще не делятся.

Продюсер сделал предложение своей девушке три месяца назад. Это произошло на глазах у изумленных посетителей катка, мужчина встал на одно колено прямо на льду. При этом Юлианна ни о чем не подозревала.

Юлианна Караулова подала заявление в загс


«Конечно, для меня это очень важно, чтобы кто-то поддерживал, верил. Когда что-то не получается, любимый человек помогает не опускать руки. Тем более, мне приятно, что он понимает, чем я занимаюсь и почему могу приехать очень поздно, знает, что такое гастрольная жизнь».

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Ключевые слова: Юлианна Караулова

Количество просмотров: 2 990
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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