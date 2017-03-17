Юлианна Караулова подала заявление в загс

Экс-участница телепроекта "Фабрика звезд" и поп-группы "5sta family" собирается замуж за музыкального продюсера Андрея Черного. Сегодня влюбленные посетили загс и подали заявление.Пока ничего о самой свадьбе неизвестно. Да и сами молодожены никакой информацией в социальной сети еще не делятся.Продюсер сделал предложение своей девушке три месяца назад. Это произошло на глазах у изумленных посетителей катка, мужчина встал на одно колено прямо на льду. При этом Юлианна ни о чем не подозревала.«Конечно, для меня это очень важно, чтобы кто-то поддерживал, верил. Когда что-то не получается, любимый человек помогает не опускать руки. Тем более, мне приятно, что он понимает, чем я занимаюсь и почему могу приехать очень поздно, знает, что такое гастрольная жизнь».